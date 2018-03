Género, prevención de conflictos y productividad son objetivos del gobierno en negociación salarial Para “la ronda más grande de la historia con negociación pública y privada” el gobierno buscará la universalización de las cláusulas de género, la incorporación de protocolos de prevención de conflictos y la productividad.

21 de marzo de 2018

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, reconoció este martes que existen dificultades para poder concretar algunos de estos objetivos.

En el caso de la intención de vincular aumentos salariales con la productividad, el ministro señaló en rueda de prensa el problema del acceso a la información.

“Somos firmes partidarios de discutir la productividad, de mejorar la capacidad de los trabajadores y de los empresarios porque necesitamos mejores trabajadores y mejores empresarios en Uruguay. En la productividad vamos a proporcionar indicadores que estamos elaborando, pero si las empresas no dan información no se puede discutir la productividad. Y eso no es algo que diga el PIT-CNT o el ministro de Trabajo. Es algo que dicen todos los expertos internacionales de cualquier forma de pensar en el mundo. Es necesario que se dé información”, dijo Murro.

Murro también destacó algunos sectores que ya incluyeron protocolos de prevención de conflictos en convenios anteriores y dijo que se insistirá con una fórmula que ya fue planteada por el Ministerio.

“El Ministerio va a seguir proponiendo esto, hay sectores que tienen buenas experiencias como la construcción, el metalúrgico, el del papel. Tienen buenos protocolos de prevención de conflictos para ambas partes. Y vamos a estar proponiendo un protocolo sobre la base de la propuesta que hicimos en setiembre de 2016 y en marzo de 2017 a las cámaras empresariales y que, lamentablemente, es su responsabilidad haberlas rechazado”, afirmó.

Este año se abrirán 227 ámbitos de negociación, recordó el ministro.

Sobre las cláusulas de género, Murro dijo que en esta ronda de salarios el gobierno planteará que el 100 % de los convenios cuenten con ese mecanismo para disminuir las brechas salariales y mejorar las condiciones de acceso y la calidad del empleo para las mujeres con las herramientas previstas en el Sistema de Cuidados.