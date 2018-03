“Ya no se habla más de líos, de suspensiones o de garrafas” El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, descartó que el próximo clásico se pueda jugar fuera del Estadio Centenario.

22 de marzo de 2018

En diciembre de 2016 entró en vigencia el decreto que sumó requisitos de seguridad para los partidos de fútbol de Primera y Segunda, como la identificación nominada de las entradas y las cámaras de identificación facial.

"Es bien importante destacar que desde que se puso en vigencia el decreto y que los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol incorporaron el sistema de identificación facial para que personas violentas no ingresen a los espectáculos deportivos no ha habido hechos de violencia. Los uruguayos tenemos que festejar que hace un año y medio no ha habido hechos de violencia importante en el fútbol", señaló.

"Hoy en día uno mira un periodístico deportivo y ya no se habla más de líos, de las suspensiones o de garrafas, sino que 100% se dedican al deporte", agregó.

Además descartó que el próximo clásico se juegue fuera del Estadio Centenario. "En principio, no aceptamos partidos de alto riesgo, como lo es un clásico, en los estadios de Nacional y Peñarol", afirmó.

"Para jugarse en ambos estadios se tiene que buscar cuáles son los mecanismos para que los clásicos se desarrollen en un clima de bajo riesgo", dijo Vázquez.