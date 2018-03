Quién es Aleksandr Kogan, figura del escándalo de Facebook Nacido en Moldavia, el investigador Kogan es una de las figuras clave en el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa acusada de usar datos personales de usuarios de Facebook para influir en su voto.

Actualizado: 25 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Este joven investigador ruso en psicología y psicometría desarrolló, vía su empresa Global Science Research (GSR), la aplicación "this is your digital life" (esta es tu vida digital), que proponía un test de personalidad en la red social Facebook.

Los datos fueron transmitidos a Cambridge Analytica, que los usó para influir en el voto de los electores con mensajes a medida.

En una entrevista con la BBC, Kogan dijo que lo que hizo era "perfectamente legal y ajustado a los términos de servicio", y lamentó que tanto Facebook como Cambridge Analytica le estén usando de "chivo expiatorio" al culparle del uso ilegal de datos personales.

"Mi opinión es que estoy siendo usado básicamente como un chivo expiatorio", se defendió Kogan.

El método sirvió para reunir datos de 270.000 usuarios de Facebook, pero también para hacerse con los datos de sus "amigos" en la red social.

En total, según un antiguo empleado de Cambridge Analytica, la consultora consiguió datos de 50 millones de personas que acabaron siendo usados para transmitirles mensajes electorales a medida.

"Honestamente, pensaba que actuábamos de manera apropiada, creía que hacíamos algo normal", estimó este psicólogo, nacido en Moldovia y criado en Rusia hasta que su familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía 7 años, según datos biográficos citados por "Varsity", un diario de Cambridge.

El escándalo de Cambridge Analytica, cuyos directivos presumían de poder cambiar tendencias electorales, incluso amañando escándalos con prostitutas y sobornos para arruinar la reputación de candidatos, ha arrastrado al gigante Facebook, cuya protección de los datos de sus usuarios ha quedado en entredicho.

Cambridge Analytica trabajó para la exitosa campaña -contra pronóstico- del presidente estadounidense Donald Trump y, según los dirigentes del movimiento británico pro Brexit, también para ellos, aunque la consultora lo niega.

El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, ha sido convocado a dar explicaciones por el parlamento británico, el europeo y el Congreso estadounidense.

De momento, la red social ha prohibido a Cambridge Analytica y a Kogan usar su plataforma.

(AFP)