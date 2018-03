AI argentina denuncia “cibertropas vinculadas al gobierno nacional” Amnistía Internacional (AI) analizó los ciberataques contra nueve periodistas reconocidos y dos activistas por los derechos humanos.

El informe de AI se llama “Debate público limitado: Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina”.

El trabajo analiza ciberataques contra once personas, nueve periodistas y dos activistas por los derechos humanos: Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O´Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, Nelson Castro, Carlos Pagni, Adolfo Pérez Esquivel y Mariela Belski. Todos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.

En total se analizaron 354.000 tweets, entre el 22 de octubre de 2017 y el 14 de noviembre de 2017.

El accionar de estas “cibertropas” en Twitter tiene el fin de descalificar, agredir o intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos, dice AI.

“Los ciberataques detectados combinan una metodología de la que son partícipes figuras públicas y cuentas automatizadas o robots (bots). Su orientación vinculada con el oficialismo constituye un factor de importancia, ya que el gobierno es el responsable de asegurar la plena vigencia del derecho a la expresión, a la crítica y a la diversidad de perspectivas en el espacio público”, explica el informe.

El modus operandi

Facundo Pastor, columnista de No Toquen Nada (DelSol FM) en Argentina, conversó con la abogada Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sobre el modus operandi de los ciberataques.

“Lo que encontramos es que en el ámbito de Twitter se generan campañas muy fuertes y virulentas contra estas personas cuando hacen este tipo de manifestaciones. Y las realizan los trolls, que son personas de carne y hueso, conocidas con nombre y apellido o con algún seudónimo, y los bots, que son máquinas que se programan con algún tipo de mensaje específico para generar el ataque. En general, cuando existe una campaña contra tal persona hay un iniciador y hay replicadores”, dijo Belski.

En el informe se destaca que en los análisis de opinión pública se identifican los efectos del “acoso serial” a las voces disidentes con el propósito no sólo de descalificarlos, sino también como un dispositivo de “disciplinamiento” del resto de la sociedad. Ese es un “incentivo” para ejercer la autocensura, hacer silencio o cambiar de tema de conversación y reconfigurar el espacio público con nuevos límites.

Vinculación con el gobierno y falta de legislación

En el informe de Amnistía Internacional se explica que no se exponen –aunque hay excepciones– a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots.

“El fenómeno de los ataques en redes sociales mediante trolls y bots es complejo y no permite –a menos que se realicen operaciones de inteligencia que la ley sólo reserva al Estado previa intervención judicial– identificar las fuentes en que se originan, aunque sí es posible analizar las actividades que las cuentas realizan y su orientación. En este sentido, el presente relevamiento detectó una alta actividad de cibertropas vinculadas discursivamente al gobierno nacional que tenían por objetivo atacar o deslegitimar el discurso de periodistas o referentes de derechos humanos”, dice el informe.

El ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio, fue uno de los primeros en aclarar que “no es una política del gobierno” el uso de trolls o “cibertropas” en Twitter como respuesta al informe de Amnistía Internacional.

“Usted es trolero. Ustedes no ponen la cara, la ponen los pibes a los que le pagan migajas. Salen en patota y uno se pregunta cuántos seguidores tienen, y son 15 o 20. Que casualidad, ¿no? Siempre gente nueva, se van renovando. Nosotros no nos vamos a esconder para pegar en el anonimato”, le dijo el diputado Felipe Solá al jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña.

Belski dijo que es difícil detectar a las personas que trabajan como troll, pero en caso de que se encuentre a alguna, es muy difícil acusarlos de un delito. “No hay regulación sobre esto, no existe. No hay una definición penal de lo que es un troll, un robot, un replicador, un iniciador. No hay una figura penal respecto de eso que permita decir que eso tiene consecuencias jurídicas”, explicó.

Vea el informe completo de Amnistía Internacional