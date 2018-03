Aguada y Goes podrían enfrentarse en la final de la Liga Aguada venció a Nacional, aseguró el primer lugar en la fase regular y no se cruzará con ningún candidato hasta la final. Goes, que terminó tercero, irá con Sporting en cuartos de final donde también jugarán Malvín-Hebraica y Welcome-Nacional.

Actualizado: 27 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Javier Calvelo / adhocFotos