Los medios argentinos después de “un baño de verdad” La Nación, Clarín y Olé castigaron con dureza a la selección argentina después de la goleada recibida frente a España.

Actualizado: 28 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

“Una noche puede ser corta y larga a la vez. Que lo digan si no los jugadores de la selección argentina, que no tuvieron casi tiempo ni ganas de dormir en sus espaciosas habitaciones del hotel Eurostars, ubicado en uno de los extremos del señorial Paseo de la Castellana, una avenida que recorre esta ciudad del centro al norte. La pesadilla que vivieron en el Wanda Metropolitano se trasladó enseguida a las zonas del hotel donde nadie que no acreditara su pertenencia a la AFA podía ingresar. No había necesidad de hablar: las caras llevaban encima el peso de un 6-1 de consecuencias imprevisibles. Apenas diez horas después, cuando el último de los jugadores cargó su valija y se marchó al aeropuerto de Barajas, el aire empezó a limpiarse: quedaba atrás la agitación de una derrota lapidaria”, escribe La Nación en la nota del día posterior a la goleada.

En la crónica del partido hablan de “una trompada en la cara” y “un baño de verdad” a menos de dos meses del Mundial. “Una demostración contante y sonante de una realidad grande como Rusia, el país que la Argentina pretende conquistar: sin Messi, la selección argentina no da la talla ante las potencias. Puede pelear, trabar, meter la pierna, empujar. Pero difícil que juegue bien, que compita en serio contra los que portan la chapa de candidatos a ganar el Mundial. El histórico 6-1 que se tragó aquí no funcionará de despertador de nada, porque todo lo que no se tiene ya se sabía: no hay medio campo, no hay columna vertebral, no hay jerarquía de equipo grande sin el 10. Una molestia muscular, entonces, puede valer salir a la cancha a jugar a lo que se puede, nunca a lo que se quiere”.

Olé también realiza una crónica de la forma en la que Argentina se fue del hotel luego de la goleada. “En el medio, parte Higuaín. El Pipa, que había mostrado otro semblante en este regreso a la Selección, se va con el mismo rostro y la misma frustración de las veces anteriores. El ánimo, se nota, está en el subsuelo. Romero acompaña esa sensación con una renguera en su rodilla derecha producto del choque con Diego Costa en el primer gol. No es una lesión grave para Chiquito (un traumatismo sin compromiso ligamentario), pero su estado es toda una metáfora: así se fue la Selección de este gira, mal pisada, con muchísimo dolor, golpeadísima”.

Clarín destaca que “nadie puede ubicar a Argentina en el grupo de candidatos para el Mundial sólo porque algunos de sus jugadores se destacan en Europa” y dice que la selección “mezcla dos ingredientes fatales para armar un buen equipo: un numeroso grupo de jugadores poco confiables y un técnico que vive cambiando”.

“El 6 a 1 no debería sorprender a Sampaoli ni a nadie. La Selección mostró su verdadera cara”, expresa Clarín para quien “todo lo que haga Sampaoli de aquí al Mundial será cuestionado. Es la regla de este juego. Cada decisión estará bajo la lupa, examinada con rigor de tomografía”.