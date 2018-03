Lacalle sobre caso García Pintos: “es un hecho viejísimo” y “merece nuestro rechazo” "Si tenemos la capacidad de denunciar firmemente a los que no son de nuestro partido, debemos hacerlo con los propios", dijo el senador Luis Lacalle Pou sobre el caso de Pablo García Pintos.

Actualizado: 29 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El líder del sector Todos del Partido Nacional habló en su última columna sonora sobre el caso de Pablo García Pintos.

El director nacionalista del Banco República durante el gobierno de Jorge Batlle reconoció públicamente el uso indebido de la tarjeta corporativa que manejó en virtud de su cargo.

Lacalle cuestionó los motivos por los que el caso salió a la luz pero también criticó la actitud del dirigente que también fue secretario de Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

"Es un hecho viejísimo y obviamente una reacción del oficialismo, del Frente Amplio, ante la caída estrepitosa de popularidad de su presidente, de su gobierno, y el pedido de procesamiento. Si está mal, y está mal, no me cabe la menor duda de que está mal, no importa quién, no importa qué cargos ocupó, no merece nuestro apoyo, es más, merece nuestro rechazo, merece nuestra censura y el partido y sus miembros debemos actuar en consecuencia", señaló.

El dirigente nacionalista también dio señales hacia la interna de su Partido llamando a dar el ejemplo en la sanción a los blancos que cometen irregularidades en funciones de gobierno.

"Hemos iniciado comisiones investigadoras, hemos denunciado penalmente a gente del gobierno del Frente Amplio, pero que quede bien claro: si nosotros tenemos la capacidad de censurar, de criticar y denunciar firmemente a los que no son de nuestro partido, debemos hacerlo con los propios. Hay que predicar con el ejemplo, y esto no sirve solo como un discurso", afirmó.

Lacalle Pou también cuestionó el actual formato de los fueros judiciales para los legisladores.

"Hay que avanzar en la legislación con respecto a estos temas. Hay proyectos de ley presentados por el senador Pablo Mieres, por el senador PEdro Bordaberry. Quien habla hace mucho tiempo presentó un proyecto de ley constitucional en el cual se pretende modificar el fuero de los legisladores. No es justo ni es lógico que quienes hacemos las leyes penales, si obtenemos una mayoría en alguna de nuestras cámaras, no nos alcance el brazo de la Justicia", expresó el senador.