El juego de Torque supera las ganas de Peñarol Torque le ganó 2 a 0 a Peñarol en el Estadio Centenario con dos goles de Matías Roskopf.

Actualizado: 31 de marzo de 2018 | Por: Diego Muñoz

Toques, circulación de balón, espacios cubiertos, jugadores con movilidad. Torque presentó en el Estadio su mejor versión para ganarle sin discusión a un rival que empieza a preocupar a sus hinchas.

Sin temor a poner en práctica su plan, con ambición de jugar para ganar, se impuso desde el primer minuto.

Peñarol en los últimos días está irreconocible. Ni noticias hay del equipo intenso, que salía limpio desde el fondo y conectaba en ataque. La ausencia de Gargano es un atenuante pero Ramos no puede quedarse de brazos cruzados y debe encontrar una solución.

Ante Torque volvieron Guillermo Varela y Cristian Rodríguez quienes lucieron exhaustos tras el viaje con la selección.

Torque le negó las bandas del aurinegro y lo bloqueó. A partir de la seguridad atrás, decidió defenderse con la pelota y atacar el arco de Dawson.

El Carbonero no encontraba juego por el medio ni desnivelaba por las puntas y arriba Gabriel Fernández no tocaba la pelota. Resulta raro de entender como Ramos sacó a Fidel Martínez, hoy lesionado, para poner a un jugador con características tan diferentes. Y en caso de creer que Martínez debía salir es más incomprensible aún por qué no puso de titular a Cristian Palacios. Para potenciarse en el ataque el equipo precisa un centrodelantero capaz de asociarse con sus compañeros, rubro que no es el fuerte de Fernández.

Torque encontró el 1 a 0 en un pase atrás de Varela que no pudo frenar Formiliano y que terminó en una asistencia perfecta para el argentino Roskopf a los 30 minutos.

Ninguno cambió su forma de jugar a pesar del gol. Peñarol siguió apático, sin sorpresa ni chispa y Torque no resignó el control del balón ni se metió atrás.

Cuando en la segunda parte el Carbonero pareció entrar impetuoso, Torque le frenó el envión con el segundo gol a los siete minutos. De nuevo de Roskopf definió con precisión.

El golpe sacudió a Peñarol, que tardó varios minutos en reaccionar. Vinieron los cambios, entraron Palacios y Giovanni González y el equipo tuvo un par de situaciones para acercarse. Pero todo era forzado y a impulsos individuales lo que hacía evidente el contraste con los recursos de Torque.

Cuando a los 73 el árbitro pitó correctamente penal a favor de Peñarol y el Cebolla Rodríguez se preparó para rematar, la sensación fue que con el descuento empezaba otro partido. Sin embargo el arquero Cubero, en su última intervención de la noche antes de salir lesionado, atajó el tiro y desinfló por completo al aurinegro.

En los últimos minutos el Carbonero se fue desbocado hacia delante para descontar. Pero el arquero suplente, Fiemarín, estuvo solvente y seguro.

Torque se dio un gran gusto en la noche del Centenario y dejó a Peñarol llenó de dudas justo en el momento donde empiezan las cosas más importantes del semestre.