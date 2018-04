“Te llevo la vacuna a la escuela porque te quiero cuidar” La responsable del programa de Salud de la Niñez, Claudia Romero, explicó por qué el Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió ofrecer vacunas en las escuelas.

Actualizado: 02 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Este lunes, el MSP comenzó la campaña de vacunación en los sexto año de las escuelas de todo el país. Las vacunas que se ofrecen son la triple bacteriana (contra difteria, tétanos y tos convulsa) y contra el virus del papiloma humano, en este caso solo a las mujeres. En total, unos 46.000 alumnos son el objetivo de esta campaña del MSP.

“Nosotros decimos que a esa edad los vemos poco en el consultorio, porque en los menores de dos años tenemos una frecuencia de controles que nos permite ir conversando con las familias sobre cuál vacuna le toca, a partir de cuándo. Pero después de los cinco años, los controles son una vez por año y en los adolescentes, si no les pidieran el carné de control en las escuelas o en los lugares donde practican deportes, no son fáciles de traer. Entonces, ¿por qué no salir nosotros? La salud no tiene que estar en las instituciones y no tiene que estar en los muros”, explicó Romero.

Esta es la primera instancia de vacunación, que ocupará los meses de abril y mayo. Luego habrá otra en octubre y noviembre, dado que en el caso del HPV se debe recibir la segunda dosis.

“Esto es como una intervención para ver si nos sirve o no, para ver si hay resultados. En las encuestas que se hicieron por parte del MSP, una de las limitaciones que encuentran las familias para la vacunación es que no encuentran accesibles los horarios de los centros de vacunación, que dicen que muchas veces salen del trabajo, que no tienen hora. Esa es su limitante. Por eso esto también es una forma de mejorar el acceso. Te llevo la vacuna a la escuela porque te quiero cuidar”, dijo Romero.