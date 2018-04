Una mujer atacó a Youtube por su “censura” y se suicidó Una mujer hirió por disparos el martes a tres personas, una de ellas gravemente, en las oficinas de YouTube en California, antes de aparentemente suicidarse.

Actualizado: 04 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Fue identificada como Nasim Najafi Aghdam, de 39 años y residente de San Diego, según un comunicado de la policía de San Bruno.

"En este momento no hay evidencia de que la tiradora conociera a las víctimas" ni que tuviera a nadie concreto en su mira, añade el texto.

Medios locales informaron que Aghdam era una generadora de contenidos veganos, que ya había expresado su ira contra la empresa por la supuesta censura de sus videos.

"No hay libertad de expresión en el mundo real y te impedirán decir la verdad si no tienes el apoyo del sistema", habría escrito en un sitio web, según el diario San Francisco Chronicle. "No hay oportunidad de crecer en YouTube ni en ningún otro sitio para compartir videos".

La policía "no cree que haya otros" sospechosos aparte de Aghdam, que generó un gran caos cuando comenzó a disparar por la tarde en el gigantesco campus de esta empresa propiedad de Google.

El jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini, declaró que Aghdam fue hallada muerta con un "disparo autoinfligido".

Los tres heridos de bala fueron trasladados al hospital, junto a otra persona que sufrió una lesión en el tobillo.

Las mujeres rara vez son responsables de los muchos tiroteos que tienen lugar cada año en Estados Unidos. Según un estudio del FBI, de 160 tiroteos desde 2000 a 2013, las mujeres abrieron fuego solo seis veces, es decir un 3,8% de los casos.

"Pensamientos y oraciones"

La policía --que respondió a los llamados de emergencia con un contundente despliegue, que incluyó helicópteros y el equipo de choque SWAT- selló las instalaciones y estudia la escena con detectives.

Empleados relataron el caos mientras huían en las oficinas del servicio de videos por internet.

"Escuché tiros y vi gente corriendo mientras estaba en mi escritorio. Ahora tras una barricada con colegas", escribió un empleado de la empresa, Vadim Lavrusik, en Twitter.

El presidente Donald Trump escribió en Twitter que sus "pensamientos y oraciones" -una frase usada siempre que hay un tiroteo y últimamente blanco de críticas- estaban con todos los involucrados.

"Sé que ahora muchos de ustedes están en shock", escribió el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en un mensaje enviado a los empleados y publicado por la empresa en Twitter.

También agradeció a los trabajadores por ayudar durante el episodio violento y dijo que, junto a la directora ejecutiva de YouTube Susan Wojcicki, se centran en respaldarlos tras la tragedia. "Estaremos juntos para sanar como una familia", escribió ella.

Las oficinas de YouTube están ubicadas a 50 km del campus principal de Google en Mountain View.

Barberini indicó que centenares personas fueron evacuadas del edificio.

"Primero pensé que era un terremoto", escribió por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como un gerente de productos de la empresa. "Miré hacia abajo y vi gotas de sangre en el piso y las escaleras".

El tiroteo se produce en medio de un acalorado debate sobre la necesidad de controlar el porte de armas en Estados Unidos.

Se estima que 1,5 millones de personas participaron en manifestaciones en todo el país el 24 de marzo pidiendo normas más estrictas con relación a las armas luego de un tiroteo mortal en una escuela en febrero en Parkland, Florida.

Sus organizadores enviaron un mensaje de solidaridad. Lo mismo hizo el movimiento "Moms Demand Action for Gun Sense in America" que exigió medidas para evitar estas situaciones. "No podemos aceptar que tiroteos en trabajos, escuelas, iglesias, cines o en cualquier otro lado sean la norma".

AFP