EEUU rindió homenaje a Martin Luther King a 50 años de su muerte Estados Unidos rindió tributo este miércoles a Martin Luther King, el ícono de la lucha pacífica contra la desigualdad racial, asesinado hace 50 años en Memphis (Tennessee) por un segregacionista blanco, en una disputa aún relevante.

Actualizado: 05 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

El 4 de abril de 1968 a las 18H01, el pastor negro recibió un disparo mortal en el balcón de un motel en Memphis, donde había llegado a apoyar a los recolectores de basura en huelga. Su muerte, a la edad de 39 años, desencadenó disturbios en varias ciudades estadounidenses importantes.

Cincuenta años después, se prepararon varios actos para honrarlo: en Washington, alrededor de la estatua en su memorial en la mañana y también en el Motel Lorraine, en Memphis, ahora convertido en un museo, en el momento exacto en el que fue abatido.

En Memphis, también "habrá muchas cosas esta semana, la ciudad mostrará su mejor cara", dijo el reverendo Jesse Jackson, un prominente activista por los derechos civiles en Estados Unidos que estuvo presente en Memphis junto al pastor King.

La muerte de King "sigue siendo una fuente de dolor y ansiedad. Te quitas la costra y la herida aún está abierta. Llega de repente, en medio de una conversación, o yendo a cenar", añadió.

"La forma más auténtica de honrar a mi padre es comprometiéndose para crear un mundo más justo, pacífico y humano. Que las declaraciones coincidan con los esfuerzos deliberados para erradicar la pobreza, el militarismo y el racismo", tuiteó Bernice King, que participó en las ceremonias en Atlanta (Georgia), ciudad natal de MLK.

"Caemos, nos levantamos"

"Caemos, nos levantamos, el lugar de los campeones no está en el suelo", dijo el reverendo Jackson, señalando que King, quien representaba "la curación, la esperanza, no murió en vano".

"A pesar de que fue sacado de esta Tierra injustamente, nos dejó un legado de justicia y paz", dijo el presidente Donald Trump en una proclama oficial por el 50° aniversario de la muerte.

"Debemos aspirar activamente a hacer posible el sueño de vivir juntos como un pueblo con un objetivo común", agregó el mandatario republicano, acusado de liberar las consignas de la ultraderecha estadounidense al multiplicar los dichos anti-inmigrantes.

El activismo de Martin Luther King comenzó con el movimiento de boicot de autobuses en Montgomery, Alabama, donde fue pastor bautista. Denunció la segregación, el racismo y la desigualdad sufridos por los afroamericanos.

El 28 de agosto de 1963 entró en la historia al pronunciar su discurso "Tengo un sueño", ante unos 250.000 manifestantes en Washington durante la "Caminata por el empleo y la libertad".

Junto a Ghandi y Mandela

King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz un año después por su resistencia no violenta contra la segregación racial. "Fue un hombre que marchó, era un hombre no violento", dijo a la AFP Elmore Nickleberry, un basurero de Memphis que participó en las huelgas de 1968.

"Siempre decía: 'Vayan a la siguiente marcha'. Y destacaba: 'una marcha no violenta '", agregó. "Él creía en la no violencia, y eso es en lo que creo, la no violencia".

Pero a fines de la década de 1960, el pastor King perdió su aura al convertirse en un firme opositor de la Guerra de Vietnam, cuando el conflicto aún no dividía al país. Parte de la juventud negra, impaciente por ver el cambio, ya no creía en las manifestaciones pacifistas para liderar la lucha.

Aunque la segregación fue abolida, el racismo, la injusticia y la violencia permanecen en la sociedad estadounidense. La ciudad de Memphis "tiene un 63% de afroamericanos, la tasa de pobreza es del 44% para adultos y del 30% para niños", afirma Jesse Jackson.

"Treinta mil estadounidenses son asesinados cada año", resaltó. "Nos matamos entre nosotros más que cualquier otra nación. Debemos tener el significado racional de elegir la no violencia y tomar otro camino", concluyó.

En la cadena CNN, Martin Luther King III, el hijo del pastor King, anunció para este viernes el lanzamiento de una iniciativa global, con las familias de personalidades difuntas, la religiosa Mahatma Gandhi y el líder negro sudafricano Nelson Mandela, destinada a alentar a los jóvenes a centrarse en la no violencia para resolver sus conflictos.

AFP