Un abogado con contador para él y un fiscal con uno para 500 casos El fiscal del crimen organizado Luis Pacheco reconoció que las limitaciones con las que trabajan pueden afectar la calidad de las investigaciones.

Actualizado: 05 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

En marzo, el fiscal Pacheco pidió el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic y ocho jerarcas más por sus actuaciones al frente de la empresa Ancap.

Las dos fiscalías del Crimen Organizado que trabajaban bajo el Código del Proceso Penal anterior se unificaron en noviembre de 2017 con 609 expedientes en trámite. Pacheco quedó al frente de estas causas y hoy todavía tiene 500 en curso.

En entrevista con No Toquen Nada, el fiscal contó que en la causa de Pluna, donde fueron procesados por el delito de estafa en reiteración real los tres directores Matías Campiani, Arturo Demalde y Sebastián Hirsch; uno de los abogados defensores le comentó que tiene una contadora “exclusivamente dedicada a este caso” como apoyo a su labor. “Y yo le decía: ‘estoy en desventaja, no tengo una contadora en mis servicios para que me ayude’. Son temas muy contables y yo puedo requerir asesoramiento en el Instituto Técnico Forense. Puede pasar que la calidad de la investigación se vea afectada, yo lo he dicho. A raíz de estas dificultades uno puede cometer errores. Quizás en otros países hay una sola fiscalía para esta causa, con asistentes dedicados a la investigación. Nosotros tenemos que investigar ésta y 500 más”, explicó.

En la causa de Ancap, la fiscalía investigó si hubo enriquecimiento ilícito de los involucrados y si las empresas privadas beneficiadas o elegidas directamente sin licitación aportaron fondos a la campaña electoral de los partidos.

Pacheco sostuvo que en el caso de los aportes no hubo resultados positivos, pero reconoció que la ley de partidos políticos, que obliga a brindar esta información, no dio gran cantidad de insumos a la investigación. “Si me preguntan por si hay una certeza absoluta de que no hubo aportes, no la tengo. Lo que digo es que en el expediente, con los elementos que hay hasta ahora, no hay indicios que nos conduzcan a una conjetura de esas. Podemos discutir las rigurosidad de las obligaciones de informar que establece la ley de partidos políticos en qué medida son reales o no”, afirmó.

El caso de Sendic, además, el mayor aporte de fondos fue recibido durante las internas donde no existe la obligación de informar.

Por otra parte, con respecto al enriquecimiento ilícito, en la causa de Ancap hay negocios por un valor de 5.000 millones de dólares con empresas multinacionales, como es el caso de la intermediación de Trafigura. La ganancia de Ancap fue de cinco millones de dólares y la empresa holandesa, que fue seleccionada directamente sin licitación, se benefició con 200 millones en esta operativa.

Pacheco sostuvo que solo se pudieron investigar las cuentas bancarias en Uruguay, aunque no se descarta profundizar en el exterior. “Yo diría que se podría hacer, pero eso demora meses y no se sabe qué resultado tendrá. Llega un momento de la investigación y el proceso en el que la fiscalía tiene que pararse y decir: hasta acá llegué. A esta altura de la investigación la decisión es esta, pero no se descarta nada porque están todas las líneas abiertas”, expresó.