Lula no se entrega y su defensa presenta nuevo recurso La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva pidió el viernes al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que el expresidente brasileño no sea encarcelado mientras un tribunal de apelación no se pronuncie sobre los últimos recursos presentados contra su condena a más de doce años de cárcel. El expresidente anunció que no se entregará en Curitiba.

Actualizado: 06 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Lula (EVARISTO SA / AFP)