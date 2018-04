Alur y el delito que nadie denunció en la causa de Ancap El fiscal Luis Pacheco contó como detectó la irregularidad en Alur, que no fue denunciada por ningún partido político y terminó con el pedido de procesamiento por estafa del ex gerente general de la empresa.

06 de abril de 2018

Pacheco pidió el procesamiento por estafa de Manuel González, ex gerente de Alcoholes del Uruguay (Alur), por irregularidades detectadas en la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú.

“Las supuestas irregularidades en Alur estaban denunciadas únicamente por el partido Unidad Popular, los restantes partidos no lo incluyeron en sus denuncias e inclusive el punto por el que la Fiscalía requiere responsabilidades no estaba dentro de las irregularidades denunciadas por Unidad Popular. Es un ejemplo de un hecho incorporado por la fiscalía por informes sobre otros temas en los que surgieron contratos modificatorios y un arbitraje que tiene Alur con la empresa Teyma”, explicó.

Pacheco citó informes técnicos y jurídicos aportados por la actual dirección de Alur en el arbitraje con la constructora Teyma, que actualmente se desarrolla en la Cámara de Comercio Internacional.

“Este es un caso que tiene una arranque posterior y, como en los otros puntos, queda abierto a una posibilidad de ampliación, por lo pronto, porque hay un arbitraje en curso y de allí puede surgir un elemento relevante nuevo que me aporte para la causa. El indagado no era funcionario público, de manera que no se podía tipificar un delito contra la administración pública. Yo entendí, estudiando la tipificación del delito de estafa, que cometió un engaño al que podía ser aplicable esta figura. En este caso, Alur es el perjudicado y el privado es el beneficiado”, afirmó.

La estafa está relacionada con la recepción provisional de la planta de bioetanol de Alur en Paysandú. Según el fiscal, en base a los informes de la actual dirección de la empresa, Alur aceptó la recepción de la obra aunque no se cumplieron las condiciones establecidas por contrato y, además, por decisión de su gerente general, la empresa Teyma recibió un premio de 1.000.000 de dólares y Alur perdió de ganar 11.000.000 de dólares por conceptos de penalizaciones y multas.

Pacheco presentó su pedido de procesamiento en marzo y ahora espera por la decisión de la jueza Beatriz Larrieu, quien citó a los imputados para declarar esta semana. Luego, Larrieu deberá resolver sobre el pedido del fiscal y ahí se iniciaría el juicio, en la que las partes tienen la posibilidad de aportar nuevos elementos.