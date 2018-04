Reglamentación de condiciones y uso de cajeros “está pendiente” En la ley de inclusión financiera falta "regular toda la interoperabilidad de cajeros y cómo se relacionan", dijo a No toquen nada el coordinador de la unidad de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba.

Actualizado: 08 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

"Tenemos previsto regular la interoperabilidad de los cajeros automáticos", dijo el jerarca.

"Lo que reglamentación establece, pero está pendiente, es que cualquier institución que brinde el servicio de pago de salarios tiene que ofrecer una red amplia de cajeros. No hay una exigencia de que tengan que existir cajeros a una determinada distancia, pero sí está previsto que si existe un punto de extracción de efectivos de otra institución y en un radio de dos kilómetros, si una de las instituciones que brinda el servicio de pago de salarios no tiene un punto de extracción de efectivo va a estar obligada a que se puedan hacer retiros gratuitos desde ese punto de ese extracción", explicó.

"Si tenemos un cajero del BROU o una red de cobranzas que oficia como punto de extracción de efectivo para el BROU, y hay un banco privado que en un radio de dos kilómetros no tiene ningún punto de extracción de efectivo propio, va a tener que ofrecer en forma gratuita ese punto de extracción como una alternativa más para sus usuarios", agregó Vallcorba.

"Eso está pendiente de reglamentación porque exige regular toda la interoperabilidad y cómo se relacionan, con una cuestión económica de por medio: si yo obligo a una institución a que ofrezca ese punto, el otro le va a cobrar el banco. Hay que balancear esos temas y eso está pendiente de reglamentar", reconoció.

"En cuanto al monitoreo del servicio de los cajeros es básicamente un área que le compete al Banco Central. De todas maneras, por ejemplo, para poner un tema que fue candente el mes pasado, que fueron dificultades en el funcionamiento en la red de cajeros de bancos privados, asociados a las explosiones y demás, ahí nosotros intervenimos generando instancias de reunión y análisis de la problemática, y que de alguna manera en este momento, después de Semana de Turismo, los cajeros están funcionando con normalidad", dijo Vallcorba.

El jerarca dijo que "hasta el momento no existe un estándar de calidad mínimo que deben cumplir" los cajeros tampoco están definidas las condiciones de funcionamiento.

"No es un tema sencillo de reglamentar. La mayoría de los cajeros están abiertos de noche. Algunos antes de las explosiones no abrían de noche por temas de vandalismo. Se usaban para dormir, para hacer necesidades, entonces en algunas áreas se optó por cerrarlos. Supongamos que se establece que ningún cajero puede estar desabastecido por un periodo de más de una hora. Seguramente eso de noche sea bastante más complicado de implementar. Cuando uno avanza en regulaciones de ese tipo, la consecuencia puede llegar a ser que haya menos cajeros, porque si uno establece determinados estándares, la reacción va a ser 'prefiero no tener ese punto, que lo abra otro y se haga cargo otro'. Ahí hay que avanzar con equilibrio para que el resultado no sea el contrario al que uno busca", dijo.

Según Vallcorba en la actualidad "Los cajeros funcionan habitualmente bastante bien, salvo lo que sucedió puntualmente el mes pasado". "Uno puede encontrar un cajero que no tenga dinero pero en general los cajeros funcionan razonablemente bien. Además se han incorporado otras alternativas como las redes de cobranza", destacó.

"La idea es ir multiplicando los puntos de extracción de efectivo y que tengamos menos necesidad de hacer retiros grandes. La realidad es que cada vez se usan menos los cajeros. La cantidad de tarjetas en los últimos dos años aumentó 50%. Es una señal de la cantidad de instrmentos que pueden ser utilizados en un cajero. Los puntos de extracción de efectivo en ese mismo periodo aumentaron 60%, un crecmiento mayor que la cantidad de tarjetas, pero la cantidad de retiros -el uso que se le da- aumentó solo 20%. Esto es porque en paralelo han aumentado otras formas de usar los medios electronicos: el pago con débito, el pago por internet, el pago por celular", señaló.