“Se ha difamado públicamente mi nombre”, dijo el Gucci Gustavo Serafini, alias El Gucci, publicó un comunicado tras las denuncias de acoso en redes sociales y dijo que hubo "maliciosa edición de los mensajes".

Actualizado: 06 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

La semana pasada una usuaria de Twitter publicó diversas denuncias anónimas de acoso hacia mujeres -algunas menores de edad- por parte de "El Gucci". El cantante respondió las acusaciones este viernes a través de una carta.

"Se ha difamado públicamente mi nombre, mi reputación, dañando con ello mi imagen, mi integradad moral y afectando mi profesión", dice el texto publicado por el cantante.

"Hasta el momento me he llamado a silencio por expresa disposición de mis asesores legales, pero sin perjuicio de ello, he decidido dar cuenta a las autoridades de la indebida viralización de estas calumnias", agrega.

"El Gucci" realizó la denuncia policial y el asunto está a cargo de sus asesores legales Ignacio Durán y Kestin Jourdan.

El objetivo es "responsabilizar a quienes se han encargado de difamarme y perjudicarme indebidamente, mediante el uso de la mentira y la maliciosa edición de los mensajes".