Lula espera en su sindicato y no se entrega a la justicia El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no es un prófugo por la justicia, pese a no haberse entregado dentro del plazo fijado por el juez Sergio Moro, porque las autoridades saben donde está y no han intentado arrestarlo, explicó la asesoría de comunicación del magistrado.

Actualizado: 06 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Lula saluda a los miles de manifestantes que rodean el sindicato de metalúrgicos (Miguel SCHINCARIOL / AFP)