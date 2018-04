Goes estira la serie y Nacional saca ventaja Goes le ganó a Defensor Sporting 89 a 79 y ahora la serie está 2-1 a favor del fusionado. A primera hora, Nacional derrotó a Welcome 85 a 79 para quedar a un triunfo de las semifinales.

Actualizado: 10 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Javier Calvelo / adhocFotos