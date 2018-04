Holan, el armado del plantel y los técnicos “que se cuelgan del travesaño” El técnico de Independiente de Argentina, Ariel Holan, trabaja con un equipo de 20 personas y tiene un pasado de entrenador de la selección de hockey de Uruguay. En una charla en Montevideo, Holan habló de táctica y estrategia y de los técnicos “que se cuelgan del travesaño, hacen un gol y hablan de eficacia”.

Actualizado: 10 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Fue técnico de hockey sobre césped durante 10 años,. Dirigió a las Cimarronas, la selección uruguaya y obtuvo medalla de bronce en los Panamericanos 2003. Además, fue ayudante de campo de fútbol entre el 2005 y el 2015.

En junio de 2015 debutó como entrenador principal de fútbol en Defensa y Justicia. El equipo jugaba de manera vistosa y efectiva al punto que consiguió algo histórico para el club: clasificarlo a la Copa Sudamericana 2017.

Sin embargo, en la temporada 2016-2017 apenas ganó un partido de 10 y renunció a su cargo.

Apenas un mes más tarde tomó la conducción de Independiente, club del que además es hincha.

Recuperó algunas señas que hicieron de Independiente el Rey de Copas y ganó la Copa Sudamericana en diciembre del año pasado.

En una charla que dio en Montevideo dijo que la toma de decisiones es un aspecto central para el entrenador desde el momento de asumir el cargo.

“Es el principio del éxito o del fracaso en la campaña. Lo que no haga bien en el armado del plantel en el andar del camino es muy difícil de corregir”, dijo.

El cuerpo técnico lo conforman 19 personas, entre ellos tres encargados de GPS. “Para aplicar la tecnología que necesitamos hace falta gente para achicar el margen de error”, dijo.

En Independiente armó un equipo con jugadores que se adaptaran a su idea de juego. Buscó en el plantel y en juveniles y los puestos que no tenía cubiertos los fue a buscar afuera porque está convencido que el armado del plantel es la clave del éxito en la temporada.

En la charla Holan introdujo un aspecto interesante respecto del fútbol. Dice que no es un deporte de alto rendimiento. “El fútbol es un deporte profesional pero no de alto rendimiento. De alto rendimiento son los deportes olímpicos, que trabajás cuatro años sin que te mueva ni Jesucristo de tu objetivo y después mostrás tu trabajo. Acá y tenés que ganar, porque si no empiezan los problemas”, comentó.

Según Holan hay un aspecto que muchas veces se confunde y que tiene que ver con la técnica y la táctica. Hay jugadores muy técnicos que son malos para jugar en un equipo con una táctica. Eso que parece un juego de palabras lo desarrolla el técnico de Independiente: “La técnica por sí misma es una habilidad pero no se puede independizar de la parte táctica. Si yo puedo gambetear conitos, después en la cancha no hay conitos, tengo que tomar decisiones con el balón. Disociar la técnica de la parte conceptual no es transferible al juego”.

Si bien Holan busca que sus equipos tengan posesión y sean protagonistas, más de una vez se vio condicionado por las circunstancias e hizo lo que pedía el partido. Como por ejemplo en las finales de la Recopa ante Gremio, cuando quedó con uno menos tanto en la ida como en la vuelta.

“Yo valoro mucho a los entrenadores que juegan de otra manera pero que el equipo hace lo que tiene que hacer. Lo que yo no valoro es: Me colgué del travesaño, el rival tenía a la Virgen de Luján, de Fátima, de todo de su lado y me hace un gol, no puede decir que eso es eficacia. No, eso es tener la suerte de su lado”, dijo Holan.