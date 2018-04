Jutep sobre De León: “en ningún gasto en el exterior hay comprobantes” El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, explicó en No Toquen Nada cuáles fueron las faltas administrativas que cometió el senador Leonardo de León cuando fue presidente de Alcoholes del Uruguay (Alur).

Actualizado: 11 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Gil explicó que De León cometió las mismas faltas administrativas que el ex vicepresidente Raúl Sendic en el uso de las tarjetas corporativas de Ancap. De todas maneras, aclaró que la determinación de si hubo o no delito le corresponde a la justicia. “Para nosotros está claro que tenía las mismas obligaciones que un funcionario público”, afirmó.

El informe de la Jutep sostiene que de Léon utilizó la tarjeta de crédito corporativa en viajes al exterior que no fueron informados como parte de sus funciones.

“En algunos casos había gastos en viajes que no estaban informados como parte de las tareas como director. El caso más claro es un viernes santo en cataratas del Iguazú, donde de León dijo los motivos de su viaje cuando le preguntamos, pero Alur no lo registró como viaje oficial. Si existiera un gasto en un viaje oficial o de la empresa y está explicado, no hay problema. Pero la empresa no dice si esto fue en un viaje oficial, esa es la primera cuestión”, afirmó.

La Jutep estudió el periodo que va de los años 2013 a 2015. Las explicaciones referidas al uso de las tarjetas fueron brindadas por de León, ya que Alur explicó que en ese periodo no tenía controles sobre los gastos.

En 151 viajes que realizó al exterior, De León utilizó los viáticos de la empresa, pero también hizo gastos con la tarjeta corporativa. Entonces, la Jutep le pidió explicaciones y en más de 130 casos no pudo aclarar por qué usó las dos herramientas.

“¿Podría suceder que se gaste con la tarjeta en un viaje que también tiene viáticos? Sí, podría como caso excepcional. El ejemplo más común es que viaje con los viáticos para sus propios gastos y surja una cena con representantes de alguna empresa y tenga que cubrirlo con la tarjeta ¿Puede suceder en 151 veces? Parece raro. Y si además solo hay explicación en más de 10 casos, algunas muy superficiales... En el resto no se nos explicó por qué habiendo viáticos se usó también la tarjeta”, dijo GIl.

La Jutep también dice en su resolución que detectó viáticos mal calculados, en los que de León informó que fueron para actividades por tres días y los montos era por seis o siete.

“En esos casos nos falta más información, pero creemos que merece una explicación más. En ningún caso de gasto en el exterior hay respaldos, facturas o comprobantes. Es una barbaridad desde el punto de vista de una administración seria. Los resúmenes de cuenta no son comprobantes, en ninguna administración seria lo son. La Constitución me obliga a presentar los comprobantes y si la empresa no me controla es un error grave. Y si fuiste a Buenos Aires y usaste la tarjeta, explicame por qué usaste la tarjeta, porque hay un montón de respuestas voluminosas justificando reuniones, pero que no explican por qué se gastó. Dicen: fuimos y al tiempo firmamos un convenio, mandan fotocopia del convenio. Eso está bien, pero yo no pregunto por qué fue el viaje, lo que pregunto es por qué usaste la tarjeta si tenías viáticos. Eso no se respondió”, sostuvo.