Sendic dijo que en Ancap “se perdió una caja” con documentos de reintegro de gastos El ex vicepresidente Raúl Sendic reiteró que los usos que hizo de la tarjeta corporativa mientras presidió Ancap estuvieron dentro del reglamento, que reintegró los gastos que hizo por urgencias o usos personales, y también indicó que existe una investigación en la empresa estatal porque se perdieron documentos donde figuraban dichos reintegros.

Actualizado: 10 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

“El directorio de Ancap, en octubre del año pasado, inició una investigación administrativa porque se perdió una caja con carpetas donde figura la documentación con los reintegros; no solo los míos sino de varios de los directores de Ancap”, dijo Sendic en rueda de prensa, tras declarar en el Juzgado de Crimen Organizado.

El ex vicepresidente de la República fue consultado sobre si esta situación no generaba sospechas y respondió: “consulten a Ancap en esto”. También agregó que no sabe cuándo se perdió la documentación y que “ni sabía al principio de todo esto que esa documentación no existía”.

Sendic mencionó además que “cuando Ancap entregó la información sobre el uso de las tarjetas, no dijo que la documentación sobre los reintegros que se habían hecho no estaba disponible”.

También reiteró que los usos que le dio a las tarjetas corporativas durante su etapa en la presidencia de Ancap estuvieron “adentro del reglamento” y dijo “ni una sola vez hubo una observación ni del área económica-financiera, ni del contador delegado del Tribunal de Cuentas sobre el uso de la tarjeta”.

“Cada vez que la tarjeta fue usada para la compra por alguna necesidad de urgencia de un bien personal o para el uso personal, hice los reintegros correspondientes”, dijo Sendic.