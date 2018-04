La estrategia del MVOTMA para una “mejor utilización” de las ciudades El director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas, dijo en No toquen nada que el Plan Quinquenal de Vivienda de este período de gobierno buscó agregar al enfoque del derecho a la vivienda el derecho a la ciudad, que implica buscar redensificar las ciudades en lugares donde ya están planteados los servicios.

Actualizado: 12 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

“Tenemos que nutrir las carteras de inmuebles y orientar las políticas públicas para que puedan acceder al suelo. Ahí está la clave de la estrategia, y es el gran cambio que queremos lograr en este quinquenio. El Plan Quinquenal de Vivienda de este quinquenio centra su atención en la mejor utilización de la ciudad y en concretar las políticas habitacionales en ella”, dijo Freitas en No toquen nada.

El director nacional de Ordenamiento Territorial agregó que el gran diferencial del plan de este período de cinco años es que se busca “construir la ciudad aprovechando el stock construido”.

Freitas explicó que el intento de dirigir el desarrollo urbano desde la perspectiva del ordenamiento territorial es nuevo para Uruguay, que durante muchos años tuvo una expansión no planificada de sus principales áreas urbanas

“La segunda mitad del siglo pasado vivió un proceso de metropolización muy importante: la expansión de la ciudad de Montevideo hacia el área metropolitana. Ese fenómeno tuvo una irresponsabilidad muy grande de la actividad pública que no se puso adelante en frenar y orientar esos procesos. En estos momentos estamos no en el crecimiento de las ciudades sino en cómo hacemos para consolidar ese crecimiento desmesurado que tuvo el área metropolitana en sitios como Ciudad de la Costa, Ciudad del Plata, las villas de Las Piedras, La Paz y Progreso o la zona de la ruta 8. Las antecedentes son toda esa segunda mitad del siglo pasado de crecimiento desregulado y la no planificación y, en este siglo, a partir de la ley de ordenamiento hay un cambio en ese sentido”, mencionó.

El jerarca dijo que ahora ese fenómeno no es tan fuerte en el área metropolitana sino en las capitales departamentales y las ciudades del interior de más de 20.000 habitantes.

También señaló que, para trabajar en el marco de esta estrategia, uno de los elementos principales es la coordinación interinstitucional y la alianza con otros actores del Estado.

“Hay un trabajo de identificación en el país de todas las áreas de oportunidad que observamos, como grandes suelos vacíos o grandes infraestructuras abandonadas que están en áreas con servicios, y a partir de eso, hay que revisar qué carga tributaria tienen, en qué situación están y tratar de tener una acción directa hacia eso, ya sea para acceder o para motivar que se dinamicen. Si podemos acceder o acordar con el tenedor de ese suelo, luego hay que desarrollar allí un proyecto urbano habitacional intenso en usos urbanos y habitacionales. Ahí nos aliamos los programas de vivienda, el gobierno departamental y el resto de las instituciones”, agregó Freitas.