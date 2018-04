Presidente de la FIFA se congratula por reformas y transparencia en Conmebol​ El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró las reformas emprendidas desde 2016 por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que pidió adelantar el formato de 48 equipos al Mundial de Catar-2022.

Actualizado: 12 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Durante el 68 Congreso del organismo regional en Buenos Aires, el presidente de la FIFA elogió "las reformas, las transparencias, las cuentas, todo está bien, esto se tenía que hacer de todas maneras", e instó a "no repetir el pasado sino focalizar en el futuro".

Felicitó a la Conmebol por el trabajo realizado en los últimos dos años bajo la presidencia del paraguayo Alejandro Domínguez para "fortalecer una de las cooperaciones más importantes para el desarollo del fútbol a nivel mundial".

En el mismo sentido, Domínguez aseguró que "en la Conmebol se acabó el tiempo de favores, para siempre," y precisó que la Confederación Sudamericana hizo presentaciones judiciales y denuncias penales con el fin de recuperar parte del dinero perdido por corrupción.

Precisó que el año pasado Suiza congeló 38 millones de dólares, 32 millones de los cuales estaban a nombre del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y seis millones a nombre del ex secretario general del organismo Eduardo DeLuca, fondos que intentará recuperar.

También destacó reformas en los torneos regionales como la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Recopa, que dan más recursos a los clubes.

Campaña hacia 2026

Previo al 86 Congreso, el miércoles, se realizó en Buenos Aires el Consejo de la Conmebol, en el que los Mundiales de 2026 y 2030 estuvieron en el centro de las conversaciones.

La sede de la Copa del Mundo de 2026 se definirá en junio en Moscú y el 'outsider' Marruecos está tratando de capitalizar cierto descontento respecto de la favorita candidatura norteamericana (Estados Unidos, México y Canadá).

Representantes de las dos candidaturas presentaron sus respectivos proyectos ante los dirigentes del fútbol sudamericano.

Argentina, Uruguay y Paraguay aprovecharon el evento para avanzar en su proyecto de candidatura tripartita prevista para el centenario de la Copa del Mundo, cuya primera edición tuvo lugar en Uruguay en 1930.

Infantino no tomó partido pero en la conferencia de prensa afirmó que "Sudamérica es el corazón del fútbol, es la pasión".

A favor del VAR

El máximo dirigente del futbol defendió el uso del videoarbitraje (VAR) y ratifico que estará vigente en el próximo Mundial de Rusia.

"Creemos que en 2018, no es más posible que todo el mundo que ve el partido en su casa ve en unos segundos si el árbitro hizo un error y el único que no puede saberlo es el árbitro, no porque no quiere sino porque se lo prohibimos", declaró.

Según el diigente, "sin el VAR hay un error grave cada tres partidos, con el VAR hay un error grave cada 19 partidos".

"No es correcto decidir si se tiene que poner el VAR por uno o dos partidos. Nosotros decidimos ampliarlo al Mundial porque lo hemos estudiado en más de mil partidos y hemos comprobado que el VAR ayuda a los árbitros", dijo.

Sostuvo que la FIFA incorporó la tecnología para lograr "un futbol más justo y transparente no sólo en las cuentas sino en el campo".

Celebró la próxima cita mundial en Rusia-2018, que será "el Mundial más espectacular de la historia", expresó, y felicitó a las cinco selecciones clasificadas en Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.

Más equipos, más Sudamerica

Durante el Congreso, los países que integran la Conmebol pidieron que el Mundial de Catar-2022 ya se juegue con 48 equipos y no se espere hasta 2026 para poner en marcha la nueva modalidad programada.

"Como nosotros creemos en grande y porque queremos hacer justicia, te pedimos que el mundial 2022 ya se juegue con 48 equipos", dijo Domínguez al entregar una carta con el pedido a Infantino.

En ese caso Sudamérica, que hoy cuenta con cuatro plazas y media, pasará a tener seis plazas y media.

Por otra parte, el presidente argentino, Mauricio Macri, recibió la máxima condecoración de la Conmebol por su trayectoria como presidente del multicampeón Boca Juniors entre 1995 y 2007.

Durante su mando el club más popular de Argentina consiguió cuatro Copas Libertadores, un récord para un solo presidente, de la mano del DT Carlos Bianchi y en tiempos del estelar Juan Román Riquelme.

(AFP)