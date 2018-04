Jutep trabajó “sin presiones” en caso del consuegro del presidente El presidente de la Jutep, Ricardo Gil, dijo a No toquen nada que no recibió "ninguna llamada" del gobierno durante el tratamiento del caso del consuegro de Tabaré Vázquez.

Actualizado: 13 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

A principio de marzo Vázquez cesó a su consuegro que ocupaba un cargo de confianza como chofer del presidente y cuestionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública por no responder sobre el cuestionamiento de orden ético que significó esa contratación.

Enrique Pérez ocupaba el cargo de chofer desde 2015.

"Presidencia transmitió una visión crítica de lo que habíamos hecho nosotros", recordó Gil. "Siempre escuchamos, nos parece importante, estamos trabajando en una zona que es nueva, donde podemos cometer errores. Ahora, cuando estamos convencidos de algo, estamos convencidos,y tenemos independencia, no hay nadie que nos pueda decir 'cambiame eso'", agregó.

"En este tema es muy probable que si uno trabaja bien haya gente que no le guste, que se moleste, que discrepe", añadió Gil.

"El presidente dijo que no le gustaba. Nosotros dijimos: esto no viola ninguna norma, esto lo decide usted, incluso usamos una terminología muy de abogado, que es no la mía. Pusimos 'de acuerdo a su superior criterio'. Y lo que decidió fue hace lo que sugerimos, lo que exhortábamos hacer", señaló.

El jerarca aseguró que no recibió "ninguna llamada" del gobierno. "A nosotros no nos presionaron", destacó.

"Estamos mostrando cierta autonomía de los juegos partidarios que no nos gustan. Que el tema de la corrupción se tirotee en términos partidarios para ganar votos es un error profundo", dijo.

"Yo no le debo nada a nadie, entonces si mañana no sirvo para este trabajo, me iré para mi casa tranquilamente", expresó Gil.