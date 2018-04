Elvis Crespo incursiona en la electrónica cuando “Suavemente” cumple 20 años Exactamente hace 20 años, Elvis Crespo lanzó la canción "Suavemente" y, desde entonces, su pegadizo estribillo no ha dejado de sonar. Ahora este merenguero puertorriqueño quiere fusionar su música con el dance electrónico, un género que comenzó a cortejar con los éxitos "Bailar" y "Azukita".

Actualizado: 14 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Crespo llega a la oficina en Miami donde tendrá lugar la entrevista vestido de negro con una chaqueta de cuero marrón, lentes oscuros, el pelo negro recogido en un moño en lo alto de su cabeza y una actitud alegre y cercana.

El 14 de abril de 1998, recuerda, Sony lanzó el primer álbum solista de Crespo, que inicialmente iba a llamarse "Tu sonrisa".

Pero ese disco, que estaba listo meses antes, recibió una incorporación de último momento, "Suavemente", gracias a la terquedad de su autor, ahora de 46 años.

P. ¿Cómo nació "Suavemente"?

R. "En octubre del '97 estoy jugando Playstation con mi hijo, Coquito (Elvis Francisco), que tenía seis años. Y suelto el control y me meto al baño a bañarme y comienzo ahí a cantar 'Suavemente... bésame / que quiero sentir tus labios / besándome otra vez'. Ahí la inventé.

Termino el baño (...), comenzamos a terminar el juego de Playstation y mi hijo empieza: 'Suavemente... bésame'. Y yo le digo: '¿Y dónde tú escuchaste eso?'. Y me dice: 'No sé, lo escuché y se me pegó'. Pues solté el control y agarré la grabadora, busqué lápiz y papel y comencé a escribir la canción.

Yo me estaba imaginando cómo iban a ser los arreglos. La compuse en un día porque la musa estaba fluyendo. Visualicé los soneos. El ingeniero (del disco que ya estaba grabado) me dice: 'Chico no seas inseguro, ese disco está buenísimo', y yo le dije: 'Nooo, este tema hay que incluirlo, papo'.

Sony quería sacarme para el año '98, pero yo me desesperé y quise poner 'Suavemente' en Navidad del '97. Y con mis amigos, cogimos los CDs y empezamos a regalarlos en Puerto Rico. Sony no sabía nada, eso fue 'underground'. Empezamos a soltar la canción y así fue como en Estados Unidos 'Suavemente' comenzó a crecer de manera orgánica. Cuando le llegó a Sony, le metieron toda la caballería. Lo que es bueno es bueno, de eso no hay 'break'".

P. Estás renaciendo con la música electrónica (EDM). ¿Por qué?

R. "Tuve mucho éxito con (el DJ mexicano) Deorro. Tengo que aceptar que cantar con Deorro en la canción "Bailar" me dio un brillo diferente. Él me dio una oportunidad de llegarle a una nueva audiencia que jamás yo pensé que le iba a llegar.

La estrenamos en (el festival de música independiente) Coachella el año pasado. Yo nunca había ido en mi vida y al otro día Billboard reseñó que Elvis Crespo era el primer latino en cantar en Coachella. Ahí fue cuando todo comenzó a fluir.

Tengo una voz que tú la amas o que tú la odias porque es particular; y tengo la madurez para darme cuenta de esa división. Entonces descubrí en este momento de mi carrera que en géneros actuales se escucha muy bien. Si escuchas 'Azukita', con Steve Aoki y Daddy Yankee, mi voz tú la escuchas ahí y se escucha fuerte, se escucha con energía, no se escucha forzada".

P. ¿Cómo nació la colaboración con Aoki y Daddy Yankee en 'Azukita'?

R. "El año pasado estoy en Los Ángeles exhausto, con mi esposa en el hotel. Y, como a las 12 de la medianoche, recibo una llamada. La publicista me dice: 'Elvis, urgentemente tienes que ir a un estudio ahora'. Cuando llegamos, nos reciben los productores y sale por la puerta Daddy Yankee, que me dice: 'Elvis, qué pasó, metiste un palo con la canción de Deorro, vente, vamos a meter aquí un tema con Steve Aoki'.

A medianoche. Así es Daddy Yankee, por eso es que es Daddy Yankee. Y 'Azukita' fue un trancazo".

P. Con el peso del reggaetón, ¿crees que todavía hay lugar para los géneros puros?

R. "Hay lugar para la música buena. Yo estoy encontrando el arte en todo, poniéndome riesgos, cruzando las fronteras del género. Amo el merengue, soy merenguero. Pero aún así me doy la oportunidad de escucharme en otros géneros.

P. ¿Qué sientes cuando ves el video?

R. "El video es único. Porque en Puerto Rico, cuando lo empezaron a pasar, pues mucha gente se empezó a burlar del video y el boca a boca decía: '¿Viste el video de Elvis qué malo es?'. Y así la gente empezó a ver el video y se enganchó con la canción, y yo amo ese video porque cumplió con su cometido".

(AFP)