Los secretos de Pep para que el City sea campeón Guardiola obligó a desconectar el wifi para que los jugadores interactúen, que todos hablen inglés y a remodelar el vestuario.

Actualizado: 16 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Según informa Daily Mirror, Guardiola tomó varias decisiones a la hora de armar el Manchester City campeón de la Premier League.

Una de las primeras cosas que hizo fue remodelar el vestuario para que tuviera forma circular y que de esa manera todos los jugadores estuvieran al mismo nivel y pudiesen interactuar entre ellos.

En el nuevo vestuario se escribió un fragmento del poema de Tony Walsh llamado 'This is the Place', que homenajea a las víctimas del concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. "Algunos nacimos aquí y otros llegamos hasta aquí, pero todos lo llamamos hogar", dice.

Otra decisión que ordenó fue remodelar el túnel de vestuarios, que ahora tiene paredes transparentes para que se vean las tribunas y los hinchas.

Además, los jugadores deben escuchar la música de uno de sus hinchas más famosos, el cantante de Oasis, Noel Gallagher.

La comunicación del plantel es un tema en el que Guardiola hace hincapié. Desactiva el wifi en algunas partes de las instalaciones para que los jugadores tengan más contacto entre sí. También pide que todo el equipo hable inglés con el objetivo de agilizar las charlas y de evitar que los jugadores formen grupos en el vestuario según la lengua en la que hablen. El plantel debe cenar junto después de los partidos y también antes de algunos entrenamientos.

En el terreno de juego, Pep exige que el césped se corte a una longitud de 19 milímetros y no deja nunca que crezca por encima de los 23 milímetros. Además, el campo de entrenamiento tiene los carriles de los laterales y la zona de los centrales marcados para ensayar mejor las jugadas de ataque.