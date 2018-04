Premio Pulitzer para periodistas que destaparon el caso de Harvey Weinstein Periodistas del New York Times y la revista The New Yorker fueron galardonados con el premio Pulitzer en servicio público 2018 por sus publicaciones sobre el caso del productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

Actualizado: 16 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Yann COATSALIOU / AFP