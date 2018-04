Gonzalo dejó el “llano” de los “desencatados” y se unió a Lacalle Pou El exdiputado frenteamplista Gonzalo Mujica fue presentado este martes como nuevo integrante del sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional. Había renunciado a su banca en 2017 para irse al “llano” de los “desencatados de izquierda”.

Actualizado: 18 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

“Hay muchos de mis antiguos compañeros que piensan que hay ciertos puentes que si los cruzan ponen en peligro su identidad. A esos compañeros yo les digo que lo que está en peligro es el futuro del país. Acá se hace política, no nos miramos al espejo. Cuando el país está empantanado, hay que animarse a salir de la comodidad de adentro del auto y ponerse a empujar. Y a empujar junto al que quiera empujar con uno. Hay que dejar las zonas de confort donde correspondan”, dijo.

Los dos oradores en el acto fueron Mujica y el líder del sector Todos. Lacalle Pou dijo que esta alianza es producto de que ambos son “soñadores” y que haberla logrado lo tiene "encantado".

“Uno se va conociendo, pero dependerá del esfuerzo que haga él, del que hagamos nosotros, que los que estamos acá tengamos la cabeza abierta para entender a Gonzalo Mujica. Para saber que nos puede enseñar mucho. Por eso hoy para mí es un día especialísimo. Estoy encantado. Es la demostración de que las cosas se pueden hacer. Si hace tres años a vos Gonzalo te decían que íbamos a estar acá o a mí me decían que íbamos a estar acá, decíamos que no. ¡Son soñadores! Bueno, justamente es por eso que estamos acá, porque somos soñadores”, dijo el líder del Partido Nacional.

En su discurso, Mujica destacó que Lacalle Pou fue el único dirigente que le contestó públicamente a su planteo para buscar la unidad programática de la oposición de cara a las próximas elecciones.

También habló sobre la actitud del senador nacionalista en los momentos en los que dudó sobre si quedarse con la banca que ocupaba por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados.

“Fue el único político que me dijo que no me quedara con la banca. En realidad les voy a contar que me dijo, me pidió que le diera 24 horas para contestarme. Al otro día me llamó por teléfono, me preguntó si iba a estar en casa, que armara un mate que venía. Cuando llegó me dijo: 'no me importa tu banca, me importás vos. Hacé lo que tengas que hacer y contá conmigo'. Hoy corresponde comenzar este camino juntos diciéndole yo a Luis que hice lo que tenía que hacer. Ahora vos contá conmigo”, afirmó.

Con este acto en el que se une a Todos, Gonzalo Mujica termina el camino que inició con su renuncia a su banca de Diputados el 13 de setiembre de 2017. Antes ya se había convertido en el problemático voto 50 para el Frente Amplio en la cámara baja, donde la mayoría del oficialismo es ajustada.

Al renunciar, afirmó que había que tener el mismo coraje que tuvo para hacerse de izquierda en lso 60 y sacar a luz aquella rebeldía.

“Yo me voy al llano, entonces, a la misma calle donde me encontré con la izquierda hace 50 años, antes de que se enamorara del gobierno a cualquier costo. El sueldo, los fueros, la banca, no valían cualquier cosa y no eran para esto. Aquí se los dejo”, señaló en aquella sesión.

“Me han preguntado hasta el cansancio si yo considero o no considero que voy a perder protagonismo saliendo de esta sala. ¡Claro que voy a perder protagonismo! Voy a tener el protagonismo que tiene cualquier ciudadano de la calle. Interpelando a los políticos, al sistema político y pidiéndole soluciones a los principales problemas del país. Voy a encontrarme también con los enojados, con los descreídos y los desencantados de izquierda como yo. Porque ninguna convicción disminuye el dolor, el duelo, la angustia de pasar por este proceso”, afirmó.