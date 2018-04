Las críticas de Bonomi al nuevo Código del Proceso Penal El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que no está de acuerdo con algunos acuerdos judiciales de negociación de la Fiscalía con delincuentes. Además reiteró que hubo un aumento de los delitos desde que se aplica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Durante la interpelación que este miércoles le realizó el senador colorado Pedro Bordaberry, el ministro puso como ejemplo una situación en Casavalle donde la policía logró capturar muchos delincuentes y no todos están presos.

“Un grupo importante de los criminales está en prisión. Otros han quedado procesados sin prisión en función de los acuerdos realizados por la Fiscalía. No necesariamente compartimos esa estrategia de negociación con los criminales para lograr el procesamiento de otros. Pero eso corresponde al ámbito de la Fiscalía y la Justicia. Desde la perspectiva de la seguridad pública, a estas bandas criminales hay que reprimirlas duramente, un día sí y otro también. Sin pausa, con firmeza y en forma sistemática. A pesar de esos acuerdos judiciales vamos a seguir insistiendo en la represión sistemática de estos grupos”.

El ministro volvió a insistir en que el nuevo CPP redujo la cantidad de procesados.

“Se ha reducido un 51% los procesamientos con prisión y un 35% los procesamientos sin prisión. Esto es así, son números. Nosotros comparamos la cantidad de personas privadas de libertad hoy con respecto a setiembre y tenemos 1.300 menos. Y tenemos 1.626 procesamientos menos. No nos quejamos del Código, creemos que hay que ajustar el trabajo entre jueces, fiscales y policías”, dijo.

Para Bonomi esta baja en la cantidad de procesados no era lo que se esperaba y pidió ajustes urgentes. Para el ministro el funcionamiento del nuevo Código Proceso Penal tuvo como consecuencia el aumento de delitos.

“Esta renuncia a la persecución penal tuvo automáticamente un aumento en los delitos. Eso también se puede demostrar científicamente con datos. Nosotros creemos que hay que ajustar en forma urgente el funcionamiento y que hay condiciones ahora para hacer evaluaciones y cambios. Se ha dicho que hay que esperar dos años para hacer evaluaciones. Nosotros creemos que no, que es necesario hacer los ajustes ahora porque la instalación de espacios de impunidad y de no persecución penal nunca fue el argumento para impulsar el nuevo Código”, afirmó.

Y el ministro dijo cuáles deben ser los cambios urgentes según su visión.

“Debe dejar claramente establecido que la Policía, en caso de flagrancia, puede detener e indagar sin que medie orden fiscal para llevar un detenido ante la Justicia. También tiene que quedar claro que en el caso de reincidentes, reiterantes o habituales en caso de homicidios, rapiñas, secuestro, compamiento, violación o lesiones gravísimas, la prisión preventiva tiene que ser preceptiva. EN caso de acuerdo entre la fiscalía y el abogado que lleva a la reducción de la pena, no puede haber libertad anticipada sobre la pena acordada. Tiene que haber cumplimiento efectivo de lo que queda vigente”, afirmó.

El senador Pedro Bordaberry reaccionó ante el señalamiento del ministro al nuevo CPP.

“Un nuevo culpable: el CPP. No se aguantó, no se aguantó y fue a buscar el Código Penal. Dijo que el aumento del delito en los últimos meses de 2017 coincidió con la entrada en vigencia del nuevo Código. No esperó ni un mes. El delito comenzó a crecer en setiembre octubre, el Código empezó el 1 de noviembre. Resulta que los delincuentes estaban esperando a cuando entrara en vigencia el nuevo Código para matar más gente. ¡Vamos! Después tuvo que reconocer que la policía no estaba capacitada para recoger la pruebas que necesitan los fiscales”, señaló.

Bordaberry dijo que el fiscal de Corte dijo que los números que le pasaron desde el Ministerio del Interior estaban mal.

“Resulta que las noticias criminales de las que ellos levaban estadísticas del Ministerio del Interior eran menos de las que están ocurriendo. Hay 56% más de las que llevaba el Ministerio del Interior. Lo dijo el fiscal de Corte. Ellos preveían 220.000 noticias criminales y están en 380.000”, afirmó.