“Alimentan palomas y matan al ave rapaz” por falta de información El cetrero Diego Fonsalía explicó a No toquen nada que la desinformación provoca miedo y rechazo por aves rapaces, aunque cumplen funciones beneficiosas para el ser humano.

“La gente no sabe que el ave rapaz no es nuestra enemiga sino todo lo contrario. Nos salva de enfermedades de roedores y palomas domésticas, que son peores que las ratas. Alimentan palomas y matan al ave rapaz y eso es por falta de información", explicó Fonsalía. La paloma doméstica es considerada una plaga nacional, aunque existen otras ocho especies de palomas silvestres que no son consideradas plaga.

Fonsalía es cetrero autodidacta y combina sus conocimientos de cetrería y de auxiliar de educación en el proyecto Guazú Güirá, que desde 2015 apunta a mejorar la información de adultos y niños sobre aves rapaces.

Su pasión por las aves comenzó en 2007, cuando caminaba por una feria y cruzó ante una jaula llena de loras y un halcón pichón. “Mi pareja me dijo ‘no lo vas a dejar ahí rodeado de loras, llevalo y después lo liberamos’”, recordó. Entonces buscó material en la web para poder cuidar la ave antes de liberarla.

Aprendió que “necesitaban un cuidado constante, que no son mascotas”. Entonces, cuando tuvo que salir de su casa e ir hasta la escuela en la que trabajaba, llevó al animal en una caja.

Los niños empezaron a aprender y a educarla. Junto al educador la alimentaban, la pesaban, contaban sus plumas, las medían, analizaban su materia, “aprendieron que era un indicador de la salud del animal y fueron interesándose cada vez más”.

A través de lo didáctico, Fonsalía lograba que los alumnos enfocaran su atención y aprendieran sobre el tema. Casi en simultáneo, los vecinos le hacían comentarios sobre su trabajo con las aves y le recordaban los miedos y mitos que las rodean. “Me decían ‘estás loco con un pájaro. Cuidado, te van a picar los ojos’. Yo les respondía que no, que son aves adiestradas, les ofrecía para tocarlas y que vieran que no hacen nada”.

La suma de su experiencia en las aulas y el resultado del diálogo con sus vecinos llevó a Fonsalía a impulsar Guazú Güirá, un proyecto de talleres escolares sobre el tema: “Le explico a los niños que las aves silvestres están desvinculadas del hombre y lo ven como un depredador. No piensan en atacarlo. La mayoría saben poco del tema, las vieron alguna vez en imágenes, las tienen como depredadoras que come carne y nada más”.

En los cursos, los niños absorben información y tienen la oportunidad de ver vuelos libres. “Si no les enseñamos el valor, es difícil esperar que las traten mejor. Una cosas es hablarles de aves y otra es mostrarlas, que las puedan tocar, mostrarles las plumas y las garras, preguntarles por qué piensan que tienen ese arsenal y explicarles que cumplen un control biológico, que nos libera de enfermedades, que se comen víboras y ratones”, detalló Fonsalía.