Seis países suspendieron su participación en Unasur Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspenderán sus actividades en el bloque Unasur hasta que se nombre un nuevo secretario general, cargo actualmente bloqueado por Venezuela, dijeron este viernes a la AFP fuentes diplomáticas en Brasilia, Lima y Bogotá.

Actualizado: 21 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

La decisión fue cursada en una carta a Bolivia, que desde este mes ejerce la presidencia rotativa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y reduce en la práctica al bloque de 12 miembros a la mitad, además de retirar de la mesa de negociaciones a las mayores economías de la región.

"Venezuela inviabiliza el funcionamiento de Unasur. Estos seis países no vamos a participar más de las instancias de Unasur hasta que se resuelva el problema de la Secretaría General. Y si no se resuelve, vamos a tener que pensar en otra alternativa", señaló un diplomático brasileño, que pidió no ser identificado.

La resolución sería formalizada en breve, una vez que los cancilleres coordinen los detalles del anuncio.

"Este grupo de países ha propuesto que haya de inmediato una reunión para reactivar la organización y reencauzarla a sus objetivos originales: la integración e infraestructura regional", dijo, por su parte, a la AFP el viceministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El diplomático aclaró que "el grupo no ha propuesto salir de Unasur".

Todas las naciones que firmaron la carta mantendrán sus aportes financieros, confirmó la fuente en Brasilia.

En la misma línea, la cancillería colombiana ratificó que cesará sus actividades en el grupo "hasta tanto no se den resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización".

Unasur, con sede en Quito y creada bajo el impulso del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez está sumida en la inacción desde hace más de un año por desacuerdos en la designación de un jefe político.

Según fuentes brasileñas, Caracas veta la postulación del argentino José Octavio Bordón -actual embajador en Chile- con el apoyo de Bolivia y Surinam.

Reunión extraordinaria

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni Mamani, cuyo país ostenta la presidencia temporal del organismo, dijo que los seis países le dijeron a La Paz que "dejarán de participar en reuniones de instancias de Unasur, hasta que se resuelva la designación del secretario general".

Ese cargo quedó vacante desde el 31 de enero de 2017, tras finalizar la gestión del colombiano Ernesto Samper. Desde entonces, los países no pudieron ponerse de acuerdo para nombrar a un sucesor, aseguró luego la oficina de prensa de la cancillería boliviana.

Huanacuni, entrevistado por una radio de La Paz, acotó que se está convocando a una "reunión extraordinaria de cancilleres" del grupo regional para consensuar la nominación del reemplazante de Samper y que se coordina una fecha para la misma, aunque más temprano había asegurado en Quito que la cita sería en mayo.

La decisión de las seis naciones refleja las divisiones ideológicas dentro del grupo, donde conviven gobiernos de centro y de derecha, que lo consideran una herramienta de integración complementaria a otras, con otros de izquierda, que lo ven también como un contrapeso a la influencia estadounidense en grandes organismos multilaterales.

La polarización se agudizó con la crisis que aisló al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que derivó en la suspensión de ese país del bloque económico Mercosur en agosto del 2017 por considerar que impulsó una ruptura del orden constitucional.

Recientemente, 14 países nucleados en el Grupo de Lima anunciaron que no reconocerán las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en la potencia petrolera.

