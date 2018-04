Vilar dice que cobró, Salgado dice que él no pagó El periodista Fernando Vilar reconoció que cobró por su labor en la cadena nacional de febrero mientras que Juan Salgado negó haber sido quien propusiera su nombre al presidente Tabaré Vázquez.

Actualizado: 23 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Ante la pregunta del diario El País sobre si cobró por su trabajo en la cadena nacional, Vilar contestó: "Sí, pero no quiero dar muchos detalles porque es un tema en la picota. Yo cobré. No hago nada gratis. Fue un trabajo".

En la entrevista le recuerdan que la Secretaría de Presidencia negó a El Observador que se le hubiera pagado por esa labor.

"La presidencia tiene el derecho de decir lo que entiende que tiene que decir. En este tema no quiero entrar el detalle", respondió.

Salgado no pagó

En entrevista con El Observador el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, negó "rotundamente" ser quien propuso a Vilar para la cadena. "Fue una decisión pura y exclusiva del presidente. Primero decidió que el mensaje lo diera otro y después decidió llamar a Vilar. Yo me entero cuando lo vi", señaló.

"Vilar fue un conductor de Cutcsa en la línea D del Cerro, luego encontró otro camino. Evidentemente nosotros lo llamamos cuando estaba en la cumbre porque buscábamos a alguien que tuviera que ver con Cutcsa. Sentíamos que era de la casa.Y esa es la relación que yo tengo con Vilar. Y ni hablar que ahora que no está pasando su mejor momento sentimos que tenemos que apoyarlo. Estamos creando Cutcsa TV como comunicación interna y él nos ayuda a compaginar. Pero la realidad es que yo me sorprendí como cualquier otro cuando vi la cadena. Él me dijo que me iba a decir pero yo estaba de viaje", dijo.

"Vázquez siempre me hizo buenos comentarios de él como periodista cuando estaba en Telenoche como alguien que no le ponía color a la noticia para un lado o para el otro", contó Salgado, y dijo que no sabe si cobró. "No se lo quise preguntar y le dije que ni me lo dijera, porque es para compromiso", señaló.