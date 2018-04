“Claramente a Facebook nunca le importó” la posible filtración de datos El psicólogo detrás de una aplicación que recolectó datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook defendió su papel en el escándalo y aseguró que "nunca escuchó una palabra" de oposición del gigante de las redes sociales.

Actualizado: 23 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Aleksandr Kogan, conferenciante de la Universidad de Cambridge, dijo a CBS la noche del domingo que estaba "sinceramente arrepentido" por la recopilación de datos, pero insistió en que había una creencia generalizada de que los usuarios sabían que sus datos se estaban vendiendo y compartiendo.

Según Facebook, la aplicación de Kogan, This Is Your Digital Life, fue descargada por 270.000 personas y además dio acceso al psicólogo a los datos de sus amigos.

Los datos se traspasaron a la firma Cambridge Analytica y se usaron para la campaña que ayudó a elegir al presidente estadounidense Donald Trump. Pero la compañía culpó a Kogan por abusar de la aplicación, mientras el profesional afirma que junto a Facebook le han usado como chivo expiatorio.

"En aquel momento pensamos que estaba bien ... Creo que la idea central que teníamos -que todo el mundo lo sabía y a nadie le importaba- era fundamentalmente errónea. Y por eso, lo siento sinceramente", dijo.

El psicólogo también acusó a Facebook de presentar a su aplicación como "deshonesta" e insistió en que si bien no estaba seguro de haber leído la política de los programadores de la red social que prohíbe la transferencia o venta de datos de los usuarios, en cualquier caso el grupo no la hizo cumplir.

"Tenía unos términos de servicio que estaban allí arriba durante un año y medio que decía que podía transferir y vender los datos. Nunca escuché una palabra (en contra)" de Facebook, dijo, haciendo referencia al acuerdo de los usuarios para usar su aplicación.

"Claramente a Facebook nunca le importó", acotó.

"La creencia en Silicon Valley y, ciertamente, nuestra creencia en ese punto era que el público en general debe ser consciente de que sus datos se venden, comparten y utilizan para anunciarlos", aseguró.

El martes, Kogan comparecerá ante un comité parlamentario británico que investiga el escándalo, donde discutirá sus vínculos con Cambridge Analytica. A su vez, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, exigió días atrás que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, acuda en persona para dar explicaciones sobre el asunto.

Interrogado la semana pasada durante audiencias en el Congreso de EEUU, Zuckerberg admitió que Facebook recababa datos de internautas, incluso cuando no eran miembros de la red social.

AFP