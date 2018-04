Menos del 3% de usuarios del medio horario parental son varones Un 90% de las personas está de acuerdo con que los varones usen el medio horario para el cuidado de los hijos, pero menos del 3% lo hace en la práctica, según al Encuesta Nacional de Representaciones Sociales del Cuidado.

Actualizado: 23 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Los uruguayos consideran que son “positivas y útiles” las medidas que amplían la participación de los varones en las tareas de cuidado, pero eso no se refleja luego en el uso de las herramientas legales según datos del Banco de Previsión Social. “Se observa un acuerdo extendido con la posibilidad que los padres varones hagan uso del medio horario, pero una clara contradicción entre el discurso y las prácticas. Mientras nueve de cada diez personas acuerdan con esta innovación, menos del 3% de los usuarios del medio horario son varones”.

Esto se concluye a partir de la Encuesta Nacional de Representaciones Sociales del Cuidado, realizada en el marco del trabajo “Uso de licencias parentales y roles de género en el cuidado”, que contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cuidados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

“Se recomienda entonces implementar tiempos de reducción horaria exclusivos para varones y disponibles para que puedan ser usados durante el primer año de vida del niño. La posibilidad de usar este tiempo para padres no debería superponerse obligatoriamente con el tiempo recomendado de lactancia materna exclusiva (primeros seis meses del bebé). Una razón para fundamentar esta recomendación refiere a que la razón mayoritaria referida por los varones para no hacer uso del medio horario es que coincide con el período de lactancia (72,1%). Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 75,4% de la población encuestada manifiesta que el medio horario para cuidados es sobre todo para las mujeres. Por tanto, el tiempo exclusivo para padres no debería imponerse de manera obligatoria durante este período ni imposibilitar a la madre de un uso simultáneo de su permiso. Este tiempo debería ser independiente del uso del permiso que haga la madre, quedando esta decisión a criterio de las familias en qué momento del primer año de vida es utilizado”, agrega el informe.

La encuesta para este trabajo incluyó a varones y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en todo el país, personas ocupadas que aportan a la seguridad social y que tienen hijos de entre cero y cuatro años de edad. La muestra abarcó 1.000 casos con un nivel de confianza del 95% y un margen de confianza de más/menos 3,1%.

Ley 19.161 aprobada en 2013 amplió de 12 a 14 semanas la licencia por maternidad y extendió la licencia paternal (que puede llegar a 13 días en el caso de trabajadores dependientes de la actividad privada). Además, estableció por primera vez en el país un subsidio de medio horario para el cuidado de los hijos, que puede ser ejercido tanto por el padre como por la madre hasta los seis meses. Incluso, este beneficio se puede fraccionar para ser utilizado de forma alternada.

La licencia por maternidad y su duración es de carácter obligatorio, mientras que la licencia paternal y el subsidio de medio horario para cuidados son voluntarios.

En el informe se destaca, además, que la licencia maternal es el instrumento más utilizado, alcanzando al 96,6% de mujeres. Sin embargo, no todas las mujeres hicieron uso del tiempo establecido por ley y esto es más frecuente entre quienes pertenecen al nivel socioeconómico bajo, dice el trabajo. El uso de la licencia paternal es menor y alcanza al 83 % de los varones. Sin embargo, el informe destaca que su uso en los últimos años, de acuerdo a los datos de BPS, aumentó y esto significa una apropiación del derecho.

Con respecto al uso del medio horario, son las mujeres de entre 30 y 39 años, más educadas y pertenecientes al nivel socioeconómico más alto, las que hacen más uso. Sin embargo, las mujeres no asalariadas, que trabajan en “micro empresas y en ocupaciones elementales” hacen menor uso, al igual que quienes trabajan en el sector agropecuario y la construcción. El medio horario es menos utilizado también por las mujeres del interior.