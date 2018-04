Gobierno analiza propuesta de crear un fondo sojero El gobierno anunció este jueves que el Banco República diferirá los plazos de vencimiento de pagos para los créditos de productores agropecuarios y presentará nuevas líneas de crédito.

Actualizado: 27 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Danilo Astori, que negó que la situación del sector pueda ser calificada como una crisis.

“Crisis no hay en el sector agropecuario. No ha habido, no hay ni, por lo que sabemos, habrá. Hay dificultades localizadas sobre todo en los últimos meses, agravadas por factores climáticos, que generaron una situación financiera complicada”, afirmó.

Los ministros de Economía y Ganadería se reunieron con representantes de las principales gremiales agropecuarias del país (Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural, de las Cooperativas Agrarias Federadas, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de la Asociación Nacional de Productores de Leche y de la Asociación de Cultivadores de Arroz).

Astori destacó la actitud de los representantes del sector y comentó la propuesta de crear un fondo para la asistencia financiera a los productores sojeros.

“Los productores comenzaron la reunión de hoy reconociendo el esfuerzo del banco. Eso es importante porque nos ayuda a todos a tener una actitud positiva para salir de las dificultades. Y plantearon nuevas cosas que vamos a estudiar. Entre ellas creo que puedo mencionar un fondo para productores sojeros similar en su funcionamiento al que tienen o han tenido otros sectores como el arrocero y el lechero”, afirmó Astori.

El ministro de Ganadería comentó el hecho de que el fondo para los sojeros sería una solución no inmediata y que hay que buscar respuestas para las próximas semanas en las que los agricultores deben tomar decisiones sobre los cultivos de invierno.

“Los fondos necesitan ley, reglamentación. El ejemplo claro es el de la lechería que empezó en agosto de 2017 y estamos ahora en el decreto reglamentario pero para que llegue al productor falta un poco más. Por lo tanto es muy importante aquí no solo mirar el largo plazo sino el corto plazo porque hay que sembrar ya. Hay que ir resolviendo esto, los temas financieros son distintos, pero recibimos la inquietud que vamos a estudiar”, dijo.