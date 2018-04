Los pescadores artesanales que aprenden de los chefs Primero los miraron de reojo, con dudas. Un pescador preguntó “¿Y este quién es? ¿qué le pasa?” pero finalmente entendió que los chefs “van pasando el conocimiento” y “es como se debe hacer”.

Actualizado: 29 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

Ricardo De Piero es corpulento y de bigotes, hace más de 35 años que pesca en la zona de Punta Carretas y el día que algunos chefs de la Asociación Gastronómica del Uruguay no se puso nada contento. “Al principio nos preguntamos ‘¿Y esto?’ Pero después nos dimos cuenta que es como se debería hacer. Es más, todos los pescadores lo deberían hacer así”, recordó en No toquen nada.

En particular, recuerda la ocasión en la que se presentó Danny Sadi, especialista en sushi. Volvía de Japón y se acercó caminando hacia un grupo de pescadores con unos fierritos en la mano. “Decía que había que insertar ese fierrito en la médula espinal del pez, para que el corazón le siga latiendo y el músculo quede con menos cantidad de sangre. Lo mira como diciendo ‘¿Y este quién es? ¿qué le pasa? Pero luego lo comprobamos, lo vimos y es exactamente así”, confesó.

De Piero y sus compañeros valoran el aporte profesional de los cocineros y reconocen que aportan información muy útil sobre las formas de cortar y los cuidados que hay que tener para evitar la contaminación cruzada. “Miran la calidad del pescado, vienen de mañana y ven el movimiento, cómo se baja, cómo se pone, cómo se saca, cómo se corta, todo. No son consumidores de ‘dame y me voy’. Nos van pasando los conocimientos que tienen porque nosotros no estamos tan en onda con eso”, detalló.

El resto de los clientes piden que el pescado sea fresco y lo quieren en lomos, nada de llevarse la pieza entera, con cabeza y tripas. “En general saben poco”, sostuvo De Piero. Además, explicó que es imposible saber dónde se encuentra pescado artesanal y dónde hay solo industrial. No se puede porque depende de lo que haga cada pescador artesanal luego de que obtiene su producto. Algunos lo venden en puestos, otros a acopiadores que los llevan a plantas industriales y otros en ferias, entonces los ejemplares de cada tipo de pesca se mezclan en las góndolas y el resto del mercado.