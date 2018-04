Abastecimiento de combustible en las estaciones se está normalizando "A las seis de la mañana la planta abrió y a las siete empezaron a salir los primeros camiones, pero no sé si el día de hoy va a dar para que se restablezcan todas las estaciones", dijo a No toquen nada el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añon.

Actualizado: 30 de abril de 2018 | Por: Redacción 180

El viernes el Sindicato de Ancap realizó un paro que no permitió el abastecimiento de las estaciones de servicio. En la noche del viernes Ancap envió un comunicado a los medios donde informaba que se había llegado a un acuerdo con el sindicato, pero la demanda de combustible hizo que se terminara el stock en Montevideo, Canelones y Maldonado.

Este lunes volvieron a cargar los camiones en La Tablada y están abasteciendo a las estaciones.

"La situación en la zona que se abastece en La Tablada hasta hace unas horas era que en el tema nafta casi la totalidad de las estaciones no tenían combustible, no solo Montevideo sino en Canelones y Maldonado, no había nada desde el sábado de noche. A las seis de la mañana la planta abrió y a las siete empezaron a salir los primeros camiones. De a poco esperemos que se empiece a restablecer. No sé si el día de hoy va a dar para que se restablezcan todas las estaciones de combustible", comentó.

Añon dijo que si Ancap no extiende el horario del reparto es difícil que todas las estaciones sean abastecidas.

"Esta vez fue un paro hecho un viernes, luego sábado y domingo cerrado. Mi experiencia me dice que todo depende de cómo las compañías distribuyan el combustible, si van a tener o no todas las estaciones. Si se lleva un poco a cada uno, van a tener todas o casi todas. También se precisa por parte de Ancap que se estire el horario normal que es hasta las 15, por lo menos dos o tres horas más, porque hay que tener en cuenta que mañana otra vez está cerrado", expresó.

Esto último se confirmó en el correr de la mañana: el horario de carga se extendió dos horas.

El viernes la venta de combustible en estaciones duplicó las ventas de un viernes normal, para Añon de todas formas se iba a llegar a un desabastecimiento.

"Si la gente iba a poner 1000 pesos llenaban todos los autos y el consumo se hace mucho mayor. En este caso igual iba a ser complicado porque estamos hablando de viernes, sábado y domingo sin recibir combustible. Eso igual sería complicado porque las estaciones tenían muy poco combustible, porque el día que más reciben es el viernes porque es el día que más se vende porque se compra para todo el fin de semana", explicó.