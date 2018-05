La defensa de la academia a las transferencias sociales a los pobres "Hay un estigma creciente" hacia quienes reciben planes sociales del gobierno, dijo a No toquen nada la máster en Economía, Andrea Vigorito.

Cecilia Rossel, politóloga y socióloga, consideró que "es muy preocupante" el sentir de muchos uruguayos sobre que no son necesarios los planes sociales.

"Este sentir refleja lo que muestran las encuestas está cambiando en la sociedad uruguaya. Hay una serie de estudios de Equipos Mori hace un tiempo que muestran que aumentó mucho en Uruguay la proporción de personas que piensan que los pobres son pobres porque no quieren trabajar, que los pobres son pobres porque está en su voluntad", afirmó.

"Frente a eso lo que hay que reforzar es el argumento opuesto: todos somos responsables de la pobreza en este país y las situaciones en las que se encuentran ciertas personas por estar en pobreza, por no tener empleo, por no tener viivenda, etc, no son algo que uno pueda asumir que esas personas tienen que resolver por su cuenta o que el gobierno tiene que resolver para esas personas en particular", agregó.

Según Rossel "es muy difícil construir coaliciones redistributivas en el mediano plazo, es decir, seguir reduciendo la desigualdad si prima en la sociedad uruguaya una idea de este tipo".

Andrea Vigorito, máster en Economía, dijo que "lo que muestran las evaluaciones que se han hecho del PANES y Asignaciones Familiares, que son los planes sociales más extensos, es que no hay desincentivos a la oferta laboral".

"Las personas reciben la prestación pero no por eso dejan de trabajar, y esto está mostrado en varios estudios. También es un tema de diseño de las políticas que generan ciertos incentivos a la informalización", es decir, algunas personas piden no estar en caja porque se pierde el plan.

"Hay un estigma creciente a quienes reciben estas asignaciones y beneficios como si no fuera responsabilidad de toda la sociedad el bienestar de toda la población. Esto nos lleva también a replantear con bastante importancia el tema de la desigualdad", afirmó.