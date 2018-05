Nacional se demuestra a sí mismo de lo que es capaz Nacional derrotó 1 a 0 a Santos con gol de Leandro Barcia, llegó a ocho puntos en la tabla y en la última fecha puede clasificar aún si pierde por un gol ante Estudiantes.

Actualizado: 01 de mayo de 2018 | Por: Diego Muñoz

Espino corre una vez más por la banda, se lleva la pelota, lo golpean, cae y la gente se quema las manos de aplaudirlo. Es una noche para el recuerdo del lateral, el mejor jugador de la cancha con luz. A su ritmo frenético de siempre le sumó esta vez decisiones acertadas a la hora de resolver. Y eso fue clave. Nadie puede negar el ida y vuelta incansable de Espino. Por lo general, su problema está en el discernimiento. Y ante Santos estuvo impecable también en ese rubro.

En el Parque todos están de pie, exultantes, eufóricos. Aplauden a Espino y a todo el equipo, que jugó como se juegan los partidos decisivos de Copa Libertadores: sin conceder un centímetro, con dientes apretados, intensos y concentrados. Con eso consiguió hacer buena parte del trabajo. Infatigable, el Tricolor salió a la cancha con decisión y dio una muestra de carácter ante su gente. Minimizó al Santos, que venía puntero en el grupo, y quedó cerca de la clasificación a octavos de final. Deberá asegurarla en La Plata ante Estudiantes, donde le alcanzará con no perder por dos goles o más.

El ímpetu que le puso Nacional al partido contrastó con la apatía que mostró Santos, que ante los problemas que le presentó su rival fue incapaz de tener alternativas. Y ahí estuvo la principal diferencia entre los equipos.

Después de un comienzo parejo e impreciso, Nacional tomó el control del juego. Aunque le costaba llegar al arco del Santos, se impuso en el mediocampo y corrió mejor la cancha. Lleno de confianza Espino lideraba los ataques del Tricolor, que necesitaba un poco más de sus tres volantes ofensivos.

El paso de los minutos acentuó el dominio local. Santiago Romero se perdió un gol imposible ya cuando el partido era todo de Nacional. Con presión en todas las partes del campo, el equipo atacó la pelota en cada jugada y ganó todas las divididas.

En el segundo tiempo el partido mantuvo las características. La postura de Nacional, parado en campo rival y decidido a imponer las condiciones, limitaba al Santos. El equipo brasileño no podía salir con la pelota bien jugada y por tanto no podía hacer la transición hacia el ataque. Esto hacía que sus tres delanteros casi no tocaran el balón.

Con Barcia en el campo Nacional ganó una opción por el extremo derecho.

A los 11 llegó el gol. Espino trepó una vez más y puso un centro bajo y perfecto para Barcia, quien tocó la pelota al fondo del arco.

Nacional mantuvo la línea y la actitud. Sabía que buena parte del semestre empezaba a jugarse en ese partido y no estaba dispuesto a reprocharse nada cuando el juez pitara el final.

En los descuentos llegó la más clara del Santos, que estuvo cerca de empatarlo tras un centro desde la izquierda que no pudieron conectar en el área chica. Entonces llegó la última corrida de Espino, la falta, los aplausos y el triunfo de un equipo que demostró de lo que es capaz.