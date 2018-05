Las críticas internas al PIT-CNT por la ausencia de mujeres en la dirección Abigail Puig, Secretaria de Organización de Fuecys, criticó al PIT-CNT por la poca presencia femenina en su dirección cuando la estructura sindical está llena de mujeres.

Actualizado: 02 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

La representante de Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios fue la última oradora del acto del Primero de Mayo.

"Está lleno de compañeras comprometidas con la clase trabajadora y sin embargo en sus puestos de dirección, en sus puestos de decisión y de mayor visibilidad, no están nuestras compañeras", afirmó.

"Y todavía se escucha alguno que dice que si a la mujer la ponen última en la oratoria la plaza se va a vaciar. ¡Está llena la plaza, se quedaron a escuchar a las mujeres del movimiento sindical!", exclamó.

"Ya no hay que tener más miedo, estamos más que prontas", dijo Puig.

Según la web del PIT-CNT el Secretariado Ejecutivo de la central sindical está integrado por 21 personas, de las cuales 19 son hombres-

La sindicalista también habló de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos. "Nos preguntaban: 'ustedes en el movimiento sindical ponen el tema de violencia arriba de la mesa. ¿Por qué no hablan de seguridad y de inseguridad?' No es que no hablemos de inseguridad, queremos hablar de todo", dijo.

"Para nosotros no hay muertos de primera ni de segunda, para nosotros cada vez que se nos muere una mujer es nuestra, cada vez que se muere un trabajador en un supermercado es nuestro, cada vez que se muere un trabajador en el transporte, en el taxi, en un ómnibus, es nuestro", expresó.