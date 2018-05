Hay lugar para uno solo Peñarol juega de visita ante Atlético Tucumán desde las 19:15 en un partido clave para acceder a la siguiente fase de la Libertadores.

Actualizado: 02 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Luego de cuatro fechas Libertad tiene casi asegurada la próxima ronda con nueve puntos, Peñarol está con seis puntos y una diferencia de goles de +2, Tucumán tiene los mismos puntos y diferencia de cero. The Strongest cierra la tabla con tres.

Con ese panorama llegan a la penúltima fecha uruguayos y argentinos a jugar un partido clave.

Leo Ramos no dudó en señalar que "el partido con Atlético Tucumán será para nosotros una final y así nos vamos a preparar. Sería un paso importante conseguir un resultado importante allí, porque después definimos como local, donde el equipo se hace fuerte".

En la misma cancha y ante el mismo rival Peñarol fue eliminado.

El partido puede determinar también el ánimo del carbonero para encarar la última fecha del Apertura, donde necesita ganar y esperar un traspié de Nacional.

Kevin Dawson, Guillermo Varela, Ramón Arias, Fabricio Formiliano, Lucas Hernández, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Agustín Canobbio, Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.

La derrota ante Huracán en el torneo local dejó a Atlético Tucumán casi sin chances de acceder a las copas del año próximo, por lo que el conjunto albiceleste encarará sus últimos dos encuentros en la Libertadores con la misión de acceder por primera vez a los octavos de final, en su segunda participación en este certamen.

Con muchas bajas y cambios en los últimos meses, Atlético Tucumán no empezó bien la Copa, con dos derrotas en el arranque, pero se recuperó con dos victorias sobre The Strongest, incluido un valioso 2-1 en la altura de La Paz, donde hacía 48 años que no ganaba un equipo argentino.

El ‘Ruso’ Ricardo Zielinski, entrenador del ‘Decano’, se ilusiona y asegura que "sería inédito entrar en los octavos de final, por eso este partido es una final. El que gana tendrá grandes chances de seguir. Y nosotros queremos darles una alegría a los hinchas”.

Augusto Batalla, Cristian Villagra, Jonathan Cabral, Rafael García, Gabriel Risso Patrón, Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez, Luis Rodríguez y Leandro Díaz es la oncena probable de Tucumán.

Arbitra el partido el brasileño Sandro Ricci.