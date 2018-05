Rentas generales, devolución a la población, vivienda: Diputados debatió dónde va la plata del Fondo Energético Con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó pasar parte del dinero del Fondo de estabilización energética a Rentas Generales.

Actualizado: 09 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

El fondo se creó en 2010 para atender a las situaciones de déficit hídrico que le habían costado al país 500 millones de dólares de sobrecosto en 2008 y 2009.

El texto, que establece que la transferencia será de 1.000 millones de unidades indexadas -equivalentes hoy a unos 130 millones de dólares- fue votado sólo por los senadores del Frente Amplio.

Parte de la oposición insistió, como lo hizo en el Senado, en que ese dinero es parte de un aumento de tarifas y debe volver a la gente.

Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, presentó una moción para que el dinero vuelva a la gente.

“Nosotros vamos a presentar un sustitutivo en el que se establezca que en una instancia presupuestal, que sería la próxima Rendición de Cuentas, es dinero pueda volver a UTE y pueda bajar el costo de la energía. Que resuelva de qué manera puede hacer que vuelva a los usuarios y se dé la justicia que se tiene que dar”, dijo.

El Fondo de Estabilización Energética (FEE) fue creado por el artículo 773 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, con el objetivo de reducir el impacto de los déficits hídricos en el balance de UTE y en el resultado fiscal del sector público global, considerando particularmente el sobrecosto del orden de los 500 millones de dólares anuales que implicaron las importantes sequías que padeció el país en los años 2008 y 2009.

Ahora el gobierno quiere darle otro destino. El diputado Alfredo Asti defendió el proyecto porque el destino del dinero se definirá en la instancia presupuestal.

“En la instancia presupuestal que comenzará dentro de 50 días es la que va a resolver cuál es el destino del excedente de este fondo. Entonces allí, con propuestas que vengan del Poder Ejecutivo o del Parlamento, podremos tomar una resolución con todos los elementos arriba de la mesa y no previamente”, dijo Asti.

El diputado del Partido Nacional Edmundo Roselli atacó el proyecto y a Asti.

“Nosotros pedimos que no vaya a Rentas Generales, no puede ir ahí. Yo lo escuchaba antentamente a Asti. Nunca escuché tanta mentira. Asti, un hombre de edad, que diga tanta mentira... El compromiso era bajar la electricidad. Esta plata que es de Rentas Generales tiene que ir a los jubilados, a bajar la luz, a los que más necesitan, a los que no tienen trabajo, al proyecto de 'quiero comprar mi casa'. ¿Por qué no?”, criticó.

Pablo Abdala dijo que se está financiando el déficit del gobierno, mientras Iván Posada, del Partido Independiente, apuntó al déficit del país y dijo que el excedente debería ser usado para ese fin. El diputado Eduardo Rubio, por su parte, dijo que el destino debería ser políticas de vivienda.