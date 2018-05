Trump puso fecha y lugar a su reunión con Kim

"¡Trataremos que sea un momento especial para la paz mundial!", añadió Trump en su mensaje en Twitter.

Poco antes de las tres de la madrugada (07H00 GMT), el presidente y la primera dama Melania Trump subieron a bordo del avión en el que acababan de llegar los tres liberados estadounidenses a la base área de Andrews, cerca de Washington, donde se había desplegado una enorme bandera nacional.

El avión del secretario de Estado Mike Pompeo, que realizó su segundo viaje a la capital norcoreana en pocas semanas, había aterrizado unos minutos antes.

"Queremos expresar nuestra profunda gratitud hacia el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Pompeo y el pueblo estadounidense por traernos de vuelta a casa", afirmaron los tres exdetenidos en un comunicado transmitido por el departamento de Estado mientras viajaban hacia Washington.

"Damos gracias a Dios y a todas la familias y amigos que han rezado por nosotros y por nuestro retorno. Que Dios bendiga a Estados Unidos, la mejor nación del mundo", agregaron.

Dos de los liberados, el experto agrícola Kim Hak-song y el exprofesor Tony Kim, fueron arrestados en 2017, mientras que Kim Dong-chul, un empresario estadounidense nacido en Corea del Sur y pastor de unos 60 años, había sido sentenciado a 10 años de trabajos forzados en 2016.

Al ser consultados a su arribo sobre cómo habían sido tratados en Corea del Norte, Kim Dong-chul respondió a través de un intérprete que "fuimos tratados de maneras muy diferentes. En mi caso, hice mucho trabajo forzado. Pero cuando enfermé, me atendieron".

