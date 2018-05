Brancciari, Peluffo y la lucha por la música que escuchan sus hijos Emiliano Brancciari y Gabriel Peluffo hablaron en No toquen nada sobre qué escuchan sus hijos y cómo ellos lo asumen o enfrentan.

Actualizado: 13 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Mientras preparan el show de Buitres y No Te Va Gustar en el estadio de Juventud de Las Piedras del próximo 26 de mayo, Emiliano Brancciari y Gabriel Peluffo participaron de una entrevista en No toquen nada.

Consultados sobre los formatos de música digital y cómo escuchan música sus hijos, Brancciari, vocalista y guitarrista de No Te Va Gustar dijo que su hijo, que tiene ocho años, suele escuchar música en un iPad.

“Escucha su propia música. Me hace buscarle lo que quiere. Tiene buen gusto, aunque a veces pone otras cosas… Hace poco me cantaba ‘Scooby Doo pa pa’ y yo me quedé quietito, mirando para adelante. No le digo que no lo escuche porque si le digo que no va a ser peor”, comentó Brancciari.

Por su parte, Peluffo, vocalista de Buitres, dijo que a veces tiene otro tipo de acercamiento con uno de sus hijos que ya es adolescente. “Viene y te provoca. El varón me pone música a todo lo que da en el living, con letras que ponen cosas que yo digo: ‘no podés escuchar eso, están escuchando los vecinos, nos van a echar del edificio’”, dijo Peluffo, entre risas.

Para el vocalista de Buitres, “está bueno cuando llegan a la adolescencia porque les podés decir cualquier cosa”.

Buitres y No Te Va Gustar se presentarán a las 19:30 del 26 de mayo en el Parque Artigas de Las Piedras.