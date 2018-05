Lacalle Pou critica ausencia de Vázquez y dice que mudaría el Mides a Casavalle El senador Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno no tiene capitán y cuenta los días que faltan para el 1 de marzo de 2020.

Actualizado: 14 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

“Para que termine el gobierno quedan 658 días, si mal no recuerdo. Hace 25 días dije lo mismo y los suspiros fueron iguales o mayores. Y lo más triste es que dentro de 60 días voy a decir lo mismo y lo suspiros van a ser los mismos”, dijo.

Lacalle habló el fin de semana en un acto de la Lista 40. Dijo que está ansioso por hacerse cargo y observa cómo el gobierno no asume responsabilidades.

“En una familia, en un grupo de amigos, en un equipo de fútbol, en los momentos difíciles uno mira y tiene que ver al capitán que le diga 'yo estoy'. Hoy uno mira y el capitán no está o está en otra cosa. Eso es de las cosas más dramáticas que estamos viviendo. El presidente de la República tiene que estar”, reclamó el líder blanco.

Una de las principales críticas del senador nacionalista fue al fracaso de las políticas sociales. Dijo que la ministra de Desarrollo Social debería estar en el banquillo de los acusados.

“Los invito a que lean cuáles son los resultados de los programas (sociales). Indignan por varias razones. Primero porque hay una clase media uruguaya que se desloma trabajando, que se desloma educando a sus hijos, que no aguanta más con los impuestos y parte de sus recursos van a los planes sociales. Y lo que le tenemos que decir es 'gracias uruguayos que con sus impuestos ayudan a que otros uruguayos sean más libres'. No le tenemos que decir 'gracias uruguayos, gastamos su plata y no le prestamos atención a cómo están esos a los que estamos ayudando porque no nos importa'”, afirmó.

Lacalle Pou también dijo que si es gobierno mudará la sede del Mides a Casavalle.

“Yo sueño con que si nos toca, ese edificio no va a ser más del Mides. El Mides va a estar enclavado en Casavalle, donde tiene que ir todos los días el ministro de Desarrollo Social. Para que los burócratas y todos los que tienen que trabajar tengan que estar todos los días cara a cara y ojo a ojo con la pobreza”, señaló.