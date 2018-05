Díaz dice que Layera debería renunciar El fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuestionó al director nacional de Policía, Mario Layera, por sus dichos sobre la victoria de la delincuencia y la falta de herramientas de la policía para responder.

Actualizado: 15 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

“Todo el reportaje al inspector Layera está centrado en una premisa: nosotros hacemos todo bien, los demás hacen todo mal. Hay una falta de autocrítica muy importante a lo largo de todo el discurso. Yo creo que nadie hace todo bien ni todo mal. Evidentemente me parece que lo primero que tenemos que ver es qué estoy haciendo yo mal y seguramente voy a encontrar muchas cosas para tratar de corregirlas y mejorarlas”, afirmó.

En entrevista en Canal 5, el jefe de los fiscales se mostró enfadado con las declaraciones de Layera y con la actitud de parte de la Policía frente al nuevo Código del Proceso Penal.

Díaz sugirió que si Mario Layera realmente piensa como lo refleja la entrevista que dio a El Observador debería renunciar y también insinuó que hay policías que se escudan en el nuevo proceso penal para no hacer el trabajo que les corresponde.

“Hay una cuestión de fatalismo, no hay manera de cambiarlo y entonces renuncio y me voy. Remitiremos al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para que quede negro sobre blanco lo que la policía puede hacer. Para nosotros está claro pero parece que para ciertos sectores de la Policía, no. Para que no le digan más al ciudadano en la comisaría que no pueden hacer nada, que tienen las manos atadas y que si el fiscal no les da instrucciones no pueden llevar adelante una investigación. Si pueden”, dijo Díaz.