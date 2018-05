Tabárez presentó una lista preliminar de 26 futbolistas para el Mundial El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, presentó una lista preliminar con 26 jugadores para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Actualizado: 15 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

La lista de Tabárez incluye a los jugadores que participaron de la China Cup y suma a Martín Cáceres, Federico Valverde, Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez.

No aparecen Federico Ricca, Mauricio Lemos ni Gastón Pereiro, que habían sido reservados para la China Cup pero cuya convocatoria no fue confirmada y no participaron de la gira.

Lista preliminar completa de Uruguay:

Arqueros: Fernando Muslera, Martín Silva y Martín Campaña.

Defensas: Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Pereira, Gastón Silva, Martín Cáceres y Guillermo Varela.

Volantes: Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Carlos Sánchez, Gastón Ramírez, Giorgian de Arrascaeta, Diego Laxalt, Cristian Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya y Nicolás Lodeiro.

Atacantes: Christian Stuani, Maximiliano Gómez, Edinson Cavani y Luis Suárez.