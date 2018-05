El caso de Paolo Guerrero era “evitable y eso lo vuelve grave” El doctor Santiago Beretervide, fiscal antidopaje de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay y la Conmebol, analizó la sanción del delantero Paolo Guerrero.

Actualizado: 16 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

El goleador de la selección peruana Paolo Guerrero no podrá participar del Mundial de Rusia 2018. La decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de ampliar su sanción por dopaje de seis a 14 meses lo dejó afuera de la competición.

El TAS consideró que Guerrero "no trató de mejorar su rendimiento ingiriendo la sustancia prohibida", pero lo responsabilizó cuando menos de una "falta o negligencia".

Guerrero dio positivo por metabolitos de benzoilecgonina (relacionado con la cocaína), una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de las eliminatorias contra Argentina.

“Este producto es un estimulante que se puede encontrar en el cuerpo a partir del consumo de la sustancia sintética cocaína, pero también con un té de coca, que es lo que declaró el jugador. Al ser un estimulante, independientemente de cómo se consumió, mejora la capacidad cardio respiratoria y puede ser considerado un potenciador del efecto. Además, la cocaína es una sustancia prohibida por los efectos nocivos que tiene para la salud y porque contradice el espíritu deportivo, por eso está incluida”, explicó a No Toquen Nada el doctor Santiago Beretervide, fiscal antidopaje de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay y la Conmebol.

Beretervide lo define como un caso “bien complejo” por la relevancia del deportista, la cercanía del mundial y porque “era evitable y eso lo vuelve lamentable y grave”.

Al principio se pensó que el resultado adverso podía estar relacionado a un medicamento antigripal, pero luego esto se descartó y el deportista negó haber consumido la sustancia. Cuando el resultado se confirmó con la segunda muestra, Guerrero dijo que estaba relacionado al consumo de té de coca, por un termo que no fue bien lavado.

“Esto no lo exime de responsabilidad. En la historia del fútbol de Perú hay no menos de una decena de casos adversos, con sanciones por consumo de té de coca. Es algo conocido en el ámbito del fútbol y a este nivel es evitable. Éste es un generador de resultados adversos, en Uruguay hubo dos casos en 2004 por la misma sustancia con un mes de diferencia entre caso y caso”, explicó el especialista.

Beretervide dijo que si Guerrero hubiera asumido una posible situación de riesgo desde el principio podría considerarse un atenuante, pero negarlo, apelar y generar una situación “confusa”, muchas veces termina en sanciones más graves.

Guerrero podría haber jugado la Copa del Mundo si se hubiera mantenido la sanción que le dio el Comité de Apelaciones de la FIFA, que al reducirle la sanción inicial de una año a seis meses lo dejó habilitado. Pero el jugador apeló y también lo hizo la AMA. Así fue que el caso llegó al TAS, que es una instancia superior y definitiva.

“La AMA podría haber apelado igual, ha pasado con deportistas internacionales en nuestro medio. Pero quizás si Guerrero no hubiera apelado, hubiera quedado en esa sanción de seis meses. Una vez que se apela es porque no se está conforme con la resolución de seis meses. La aparición de una sustancia prohibida y su consumo, aunque no sea para mejorar el rendimiento y sea por impericia, puede ser considera una falta de previsión, de una situación que es prevenible y conocida en el ámbito del fútbol. Es muy difícil determinar que es por té de coca, pero en definitiva es una estimulante y lo que hizo el TAS fue plantear una sanción intermedia. Los 14 meses son un plazo medio. La sanción final impresiona porque está cerca del mundial y es un jugador como Guerrero, pero la estrategia de negar todo, la apelación donde se asegura que iba a ir a juicio por daños y perjuicios, que es una estrategia y un derecho del deportista, creo que le jugó un poco en contra”, agregó Beretervide.