“Hemos tenido muchas dificultades” para inspeccionar servicios de salud La directora General de Salud Pública, Raquel Rosa, reconoció que no alcanza la cantidad de inspectores que hay en la división de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública y anunció que harán un llamado para estudiantes de medicina avanzados.

Actualizado: 17 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Foto: José Benítez, No Toquen Nada (Todos los derechos reservados)

Rosa reconoció en entrevista con No Toquen Nada (DelSol FM) que tienen dificultades para verificar que las instituciones corrijan las observaciones de incumplimiento detectadas por los inspectores.

Por eso, dijo, el ministerio categorizó a los servicios de salud de acuerdo a su complejidad y va a incorporar a estudiantes avanzados de medicina, que harán las inspecciones que requieren menos nivel de formación y, por lo tanto, eso no bajará la calidad de las inspecciones.

“Tenemos mucho atraso en algunos casos y hay inspectores que están más vinculados al área de servicios y otros al área de productos. En las inspecciones de servicio hemos tenido muchas dificultades, sin lugar a dudas, con las personas que estaban en esta división Fiscalizaciones porque han renunciado, hemos tenido bajas de múltiples tipos, por lo cual hemos pensado en el perfil para lograr una continuidad en el área de fiscalización”, sostuvo.

En el Parlamento, los fiscalizadores de los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud (esto abarca desde cosméticos, industria farmacéutica hasta productos médicos y servicios de salud) habían denunciado que la división pasó de tener 53 funcionarios a 24, de los cuales solo 19 hacen inspecciones de campo. Además, en el caso de los servicios de salud, hay solo cuatro equipos para todo el sistema.

Los servicios de mediana y baja complejidad que el ministerio tiene problemas para fiscalizar son los Laboratorios de Análisis Clínicos, Servicios de Imagenología, las Maternidades, los Servicios Internación y Policlínicas. “Hay una gran imposibilidad o falta de ver hoy los servicios de baja complejidad y con esta medida se va a sacar tiempo que hoy tienen ocupado los altamente especializados para que puedan dedicarse a los servicios de mayor complejidad”, dijo Rosa.

Sin embargo, afirmó que que no deberían existir problemas porque los directores técnicos de las instituciones deben responder a los usuarios. “Hoy no hay riesgos porque las instituciones tienen directores técnicos que son responsables de que los servicios funcionen, para eso están y funcionan bien. Por otro lado, la población que se asiste tiene todo el derecho de plantear en Atención al Usuario o en la propia institución los problemas que identifique, y si no tiene respuestas puede recurrir al MSP”, agregó.

Evitar superposición de servicios, un problema “complejo”

En 2016 se definió por decreto (60/016) un nuevo mecanismo de habilitación. Primero, se realiza la solicitud vía web al MSP, con una declaración jurada del solicitante y después una Junta de Pertinencia integrada por todos los directores Generales del MSP analiza la solicitud y define si aceptar o no.

Rosa explicó que también comenzaron a utilizar la geo referenciación para habilitar la incorporación de los servicios tecnológicos. Se estudian los casos y se intenta evitar una superposición de servicios, algo que muchas veces no se logra.

“Cada vez que se hace un pedido, la persona que hace un pedido debe justificar por qué. Si ya hay uno en la zona, no se prohíbe, pero se conversa para lograr la mejor utilización de lo que ya está. A veces es complejo de lograr, porque no se niega la incorporación del recurso, pero hay lugares saturados de servicio, alrededor del obelisco como se dice. Es un tema muy complejo de solucionar”, expresó.