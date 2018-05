Bancarización es casi universal en pequeñas y medianas empresas Las pequeñas y medianas empresas de Uruguay están en un nivel de bancarización casi universal. Las medianas empresas y las pequeñas alcanzan un 99%.

Actualizado: 18 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Este dato aparece en la encuesta nacional de Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que realiza el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Según el informe el aumento se debe al pago de sueldos por cajero automático y el pago a proveedores a través de bancos.

El informe también destaca el acceso al crédito de las Mipymes. Señala que más de la mitad, el 53 %, no es usuaria de crédito.

Además, que el 20 % de las empresas se encuentra “excluido” o autoexcluido del crédito (unas 30.000 Mipymes), ya que indicaron haber tenido necesidad de un crédito pero no accedieron a ninguno.

Bancarización

El 72 % de las Mipymes se encuentra bancarizado. Esto implica un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a la edición pasada.

No obstante, el mayor desafío se presenta en el sector de microempresarios, dado que el 32% todavía no cuenta con ningún producto financiero. En cambio, en las pequeñas y medianas empresas el nivel de bancarización es casi universal (96% y 99%, respectivamente). Dicho incremento en la bancarización ha tenido lugar como consecuencia del impacto de la ley de inclusión financiera, en particular debido al crecimiento del pago de sueldos por cajero automático y el pago a proveedores a través de bancos.

Crédito

El informe destaca que las empresas que tienen más dificultades de acceso son las empresas de reciente creación, las del interior y aquellas dirigidas por empresarios con bajo nivel educativo. Los principales motivos por los que se les ha rechazado el crédito se relacionan con ventas o ingresos insuficientes (17%), falta de antigüedad (9%), certificados no vigentes o falta de documentación (9%), registro en la base de datos del Clearing (8%) o problemas con los balances contables (8%), entre otros.